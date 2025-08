Neuer Job für Cathy Hummels: ZDF-Frau erhebt scharfe Kritik

Mit Reichweite geht auch Kritik einher – davon kann Cathy Hummels ein Lied singen. Die Unternehmerin bekam nun die Zusage für einen großen Moderationsjob. Doch nicht alle freuen sich für die 37-Jährige. Wie reagiert Cathy Hummels auf den Gegenwind aus ZDF-Reihen?

Cathy Hummels (37) hat beruflich schon in viele Bereiche geschnuppert: Die 37-Jährige versteht sich als Unternehmerin, Influencerin und Moderatorin. Doch in der Vergangenheit hagelte es auch immer wieder Kritik für manche ihrer Aktionen. Nun wurde Cathy Hummels als Moderatorin für den "Mental Health Summit Award" auserkoren – woraufhin eine bekannte ZDF-Korrespondentin mit deutlichen Worten reagiert.

Nicole Diekmann irritiert: "Ausgerechnet Cathy Hummels"

Nicole Diekmann (47) ist eine deutsche Journalistin und seit 2015 Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio. Dass der am 18. September 2025 von Cathy Hummels moderiert werden soll, ist auch der 47-Jährigen nicht entgangen. Bei dieser Preisverleihung in München sollen Unternehmen gewürdigt werden, "die vorbildliche Maßnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz umsetzen."

Auf Instagram findet Nicole Diekmann deutliche Worte für Cathy Hummels neuen Job: "Da hat sich Burda ja eine interessante Moderatorin für den 'Mental Health Summit Award' ausgesucht. Ausgerechnet die Cathy Hummels, die für teuer Geld ein besseres Yoga-Retreat angeboten und dieses Urlaubsevent dreisterweise mit Therapien gegen Depressionen in Zusammenhang gebracht hatte. Die Cathy Hummels, von der sich die 'Depressionsliga' öffentlich distanziert hat. Na bravo."

In der Kommentarspalte stimmen Nicole Diekmann einige Nutzer zu. Einer schreibt zum Beispiel: "Ein Schlag ins Gesicht für alle, die mit der angeschlagenen mentalen Gesundheit in Behandlung sind." Ein weiterer kommentiert: "Aber sagt das nicht mehr über die Ernsthaftigkeit dieses Events und vor allem des Burda-Verlags aus? Dass die alles moderiert, das ihr angeboten wird, kann ich nachvollziehen." Ein anderer Follower findet: "Die ganze Geldmaschine rund um Mental Health ist nicht gut für meine Mental Health." Doch wie denkt Cathy Hummels über die Kritik?

Management reagiert auf AZ-Anfrage: Cathy Hummels "erfährt viel Zuspruch"

Auf hatte sich Cathy Hummels noch vor wenigen Tagen euphorisch zu der bevorstehenden Preisverleihung geäußert: "Mich motiviert dieses Event, weil es genau mein Anliegen trifft: Emotionen zu wecken, Bewusstsein zu schaffen und Wandel sichtbar zu machen – mit Herz, Verstand und Verantwortung." Und was hat sie nun zu Nicole Diekmanns Einschätzung zu sagen?

Auf Nachfrage der AZ hat das Management von Cathy Hummels um "Verständnis" gebeten, "wenn Frau Hummels für Statements zu dieser speziellen Causa nicht zur Verfügung steht." Nichtsdestotrotz ließ man verlauten: "Frau Hummels freut sich, die Moderation für den 'Mental Health Summit Award' übernehmen zu dürfen und erfährt hierfür sehr viel Zuspruch."