Neuer Gastro-Hotspot am Gärtnerplatz: Promi-Auflauf beim exklusiven Opening

Dolce Vita und Italien-Flair in der Münchner Isarvorstadt: Wo im Winter Käsefondue in der Gärtnerplatz Alm an der Tagesordnung war, öffnet Konstantin von Keyserlingk jetzt eine italienische Aperitivo-Bar direkt am Gärtnerplatz. Was hinter dem Stazione di Aperitivo steckt – und welche Münchner VIPs sich das exklusive Opening nicht entgehen ließen.

Sie sind ganz wild auf Spritz und Pinsa: Münchner Fashion-Queen Jeannette Graf und Mann Stephan (l.) mit Produzent Martin Krug bei der Eröffnung der Stazione di Aperitivo am Gärtnerplatz.

BrauerPhotos/G.Nitschke 12 Sie sind ganz wild auf Spritz und Pinsa: Münchner Fashion-Queen Jeannette Graf und Mann Stephan (l.) mit Produzent Martin Krug bei der Eröffnung der Stazione di Aperitivo am Gärtnerplatz.

Bei der Eröffnung des Stazione di Aperitivo freuen sich die geladenen VIP-Gäste über gute italienische Küche.

BrauerPhotos 12 Bei der Eröffnung des Stazione di Aperitivo freuen sich die geladenen VIP-Gäste über gute italienische Küche.

Knapp 40 Madonnen wachen am Dienstagabend (5. Mai) über die exklusive Gästeschar am Gärtnerplatz: "Ein paar davon sind sogar in Italien gesegnet worden", erzählt Konstantin Graf von Keyserlingk der AZ stolz. Die Marien-Skulpturen gehören fest zum Interieur des neuen Gastro-Konzepts, das der umtriebige Münchner Gastro-Unternehmer gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Darius Faltenbacher in die Isarvorstadt geholt hat.

Promi-Auflauf am Gärtnerplatz: Exklusive Gästeliste zum Opening am Dienstag

Dort, wo im Sommer das Leben pulsiert und im Winter bisher schwere Käsefondues in der Gärtnerplatz Alm an der Tagesordnung waren, locken jetzt in der Stazione di Aperitivo Aperol Spritz, Pinsa und Italien-Flair.

Ein Konzept, das auch die Münchner Schickeria anlockt. Unter den Gästen der exklusiven Eröffnung am Dienstag: Moderatorin Carolin Henseler, Schauspielerin und Synchronsprecherin Laura Preiss, Produzent und Ex-Mann von Veronica Ferres, Martin Krug, Model Alessandra Geissel, Fashion-Expertin Jeannette Graf, Sky-Moderator Gregor Teicher, Ex-Ministerin Kerstin Schreyer oder HSE-Moderator André Würde.

Konstantin von Keyserlingk über das Café Guglhupf: "Sind da nicht ganz glücklich geworden"

Die Besonderheit am Aperitivo-Konzept am Gärtnerplatz: Die Idee ist keine unbekannte. Bisher waren Spritz, Burrata und "bella italia" nämlich nahe des Marienplatzes, im ehemaligen Café Guglhupf, beheimatet. "Da sind wir aber, ehrlich gesagt, nicht ganz glücklich geworden", sagt Konstantin von Keyserlingk. Daher hat das Stazione di Aperitivo nun am Gärtnerplatz sein festes Sommerquartier gefunden.

Zweigeteiltes Konzept: Im Winter Gärtnerplatz-Alm – im Sommer Stazione di Aperitivo

Und: Das Restaurant soll auch in Zukunft zweigeteilt bleiben. "Im Winter gibt es weiterhin Fondue in der Gärtnerplatz Alm, im Sommer Pinsa und Co. Wir schaffen es inzwischen auch, in wenigen Tagen alles umzubauen – von der gemütlichen alten Hütte zur italienischen Trattoria." Erklärtes Ziel der Betreiber: Mit ihrer Stazione di Aperitivo einen neuen Szene-Laden am Gärtnerplatz etablieren.

Geht's nach der prominenten Gästeschar am Dienstag – schon jetzt mit Erfolg. "Wenn Pizza und ein gutes Sauerteigbrot ein Date hätten, dann käme wahrscheinlich Pinsa dabei raus", bringt es Carolin Henseler auf den Punkt.