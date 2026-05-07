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Neuer Gastro-Hotspot am Gärtnerplatz: Promi-Auflauf beim exklusiven Opening

Dolce Vita und Italien-Flair in der Münchner Isarvorstadt: Wo im Winter Käsefondue in der Gärtnerplatz Alm an der Tagesordnung war, öffnet Konstantin von Keyserlingk jetzt eine italienische Aperitivo-Bar direkt am Gärtnerplatz. Was hinter dem Stazione di Aperitivo steckt – und welche Münchner VIPs sich das exklusive Opening nicht entgehen ließen.
Franziska Hofmann |
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Bei der Eröffnung des Stazione di Aperitivo freuen sich die geladenen VIP-Gäste über gute italienische Küche.
BrauerPhotos 12 Bei der Eröffnung des Stazione di Aperitivo freuen sich die geladenen VIP-Gäste über gute italienische Küche.
Sie sind ganz wild auf Spritz und Pinsa: Münchner Fashion-Queen Jeannette Graf und Mann Stephan (l.) mit Produzent Martin Krug bei der Eröffnung der Stazione di Aperitivo am Gärtnerplatz.
BrauerPhotos/G.Nitschke 12 Sie sind ganz wild auf Spritz und Pinsa: Münchner Fashion-Queen Jeannette Graf und Mann Stephan (l.) mit Produzent Martin Krug bei der Eröffnung der Stazione di Aperitivo am Gärtnerplatz.
Er bringt Italien-Flair an den Gärtnerplatz: Gastro-Unternehmer Konstantin Graf von Keyserlingk mit Frau Anja.
BrauerPhotos/G.Nitschke 12 Er bringt Italien-Flair an den Gärtnerplatz: Gastro-Unternehmer Konstantin Graf von Keyserlingk mit Frau Anja.
Moderatorin Carolin Henseler (r.) mit Schauspielerin Laura Preiss.
BrauerPhotos/G.Nitschke 12 Moderatorin Carolin Henseler (r.) mit Schauspielerin Laura Preiss.
Sky-Moderator Gregor Teicher und Frau Stephanie.
BrauerPhotos / G.Nitschke 12 Sky-Moderator Gregor Teicher und Frau Stephanie.
Die beiden Gastgeber und Geschäftspartner Konstantin Graf von Keyserlingk (r.) und Darius Falterbacher.
BrauerPhotos/G.Nitschke 12 Die beiden Gastgeber und Geschäftspartner Konstantin Graf von Keyserlingk (r.) und Darius Falterbacher.
CSU-Politikerin Kerstin Schreyer, (v.l.) Trachten-Designerin Mariele Litzlfelder und Fashion-Expertin Jeannette Graf.
BrauerPhotos/G.Nitschke 12 CSU-Politikerin Kerstin Schreyer, (v.l.) Trachten-Designerin Mariele Litzlfelder und Fashion-Expertin Jeannette Graf.
Gut gelaunt beim Opening: Anke Schaffelhuber (v.l.) mit Volker Kumpf und Frau Michaela G. A. Müller (Schmuckmanufaktur in Pforzheim)
BrauerPhotos / G.Nitschke 12 Gut gelaunt beim Opening: Anke Schaffelhuber (v.l.) mit Volker Kumpf und Frau Michaela G. A. Müller (Schmuckmanufaktur in Pforzheim)
Model Alessandra Geissel greift am Gärtnerplatz gern zu Spritz und Pinsa.
BrauerPhotos/G.Nitschke 12 Model Alessandra Geissel greift am Gärtnerplatz gern zu Spritz und Pinsa.
Model und Moderatorin Dr. Susanne Triemel voll im Italien-Fieber.
BrauerPhotos/G.Nitschke 12 Model und Moderatorin Dr. Susanne Triemel voll im Italien-Fieber.
Gregor Teicher und Carolin Henseler.
BrauerPhotos/G.Nitschke 12 Gregor Teicher und Carolin Henseler.
It-Boy Chris Hanisch (links) und Samir Abou-Suede
BrauerPhotos/G.Nitschke 12 It-Boy Chris Hanisch (links) und Samir Abou-Suede

Knapp 40 Madonnen wachen am Dienstagabend (5. Mai) über die exklusive Gästeschar am Gärtnerplatz: "Ein paar davon sind sogar in Italien gesegnet worden", erzählt Konstantin Graf von Keyserlingk der AZ stolz. Die Marien-Skulpturen gehören fest zum Interieur des neuen Gastro-Konzepts, das der umtriebige Münchner Gastro-Unternehmer gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Darius Faltenbacher in die Isarvorstadt geholt hat.

Promi-Auflauf am Gärtnerplatz: Exklusive Gästeliste zum Opening am Dienstag 

Dort, wo im Sommer das Leben pulsiert und im Winter bisher schwere Käsefondues in der Gärtnerplatz Alm an der Tagesordnung waren, locken jetzt in der Stazione di Aperitivo Aperol Spritz, Pinsa und Italien-Flair.

Ein Konzept, das auch die Münchner Schickeria anlockt. Unter den Gästen der exklusiven Eröffnung am Dienstag: Moderatorin Carolin Henseler, Schauspielerin und Synchronsprecherin Laura Preiss, Produzent und Ex-Mann von Veronica Ferres, Martin Krug, Model Alessandra Geissel, Fashion-Expertin Jeannette Graf, Sky-Moderator Gregor Teicher, Ex-Ministerin Kerstin Schreyer oder HSE-Moderator André Würde.

Konstantin von Keyserlingk über das Café Guglhupf: "Sind da nicht ganz glücklich geworden" 

Die Besonderheit am Aperitivo-Konzept am Gärtnerplatz: Die Idee ist keine unbekannte. Bisher waren Spritz, Burrata und "bella italia" nämlich nahe des Marienplatzes, im ehemaligen Café Guglhupf, beheimatet. "Da sind wir aber, ehrlich gesagt, nicht ganz glücklich geworden", sagt Konstantin von Keyserlingk. Daher hat das Stazione di Aperitivo nun am Gärtnerplatz sein festes Sommerquartier gefunden.

Zweigeteiltes Konzept: Im Winter Gärtnerplatz-Alm – im Sommer Stazione di Aperitivo

Und: Das Restaurant soll auch in Zukunft zweigeteilt bleiben. "Im Winter gibt es weiterhin Fondue in der Gärtnerplatz Alm, im Sommer Pinsa und Co. Wir schaffen es inzwischen auch, in wenigen Tagen alles umzubauen – von der gemütlichen alten Hütte zur italienischen Trattoria." Erklärtes Ziel der Betreiber: Mit ihrer Stazione di Aperitivo einen neuen Szene-Laden am Gärtnerplatz etablieren.

Geht's nach der prominenten Gästeschar am Dienstag – schon jetzt mit Erfolg. "Wenn Pizza und ein gutes Sauerteigbrot ein Date hätten, dann käme wahrscheinlich Pinsa dabei raus", bringt es Carolin Henseler auf den Punkt.

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6 Kommentare
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  • pittomuc vor 14 Stunden / Bewertung:

    Bei so viel Prominenz hätte man eigentlich den kompletten Altstadtring sperren müssen…..

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  • Newi83 vor 14 Stunden / Bewertung:

    Wo waren Kehrt, Hummels?

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  • HansHerrlich vor 10 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Newi83

    Frau Kerth hab ich total vergessen..schon lang nix mehr gelesen.. evtl. auf Entzug?..mmhh

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