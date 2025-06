Neuer Film mit Tom Cruise? Für Brad Pitt nur unter einer Bedingung

Seit "Interview mit einem Vampir" haben Brad Pitt und Tom Cruise nicht mehr zusammen gedreht. Für einen weiteren gemeinsamen Film hat "F1"-Star Brad Pitt eine einzige Bedingung.

Vor über 30 Jahren standen Brad Pitt (61) und Tom Cruise (62) für "Interview mit einem Vampir" (1994) zusammen vor der Kamera. Zum ersten und bisher letzten Mal. Für einen weiteren gemeinsamen Film hat Brad Pitt eine Bedingung. "Ich werde meinen Hintern nicht aus einem Flugzeug hängen lassen", sagte der Schauspieler in einem . Wenn es zu einer Zusammenarbeit kommen sollte, müsste die laut Pitt "auf dem Boden" stattfinden.

Brad Pitt spielte damit auf Tom Cruises Vorliebe für waghalsige Stunts in der Luft an. In "Mission: Impossible - The Final Reckoning" turnte der Superstar gerade erst wieder auf den Tragflächen eines Doppeldeckerflugzeugs herum.

Erinnerungen an Gokart-Zeiten der 90er-Jahre

"E! News" sprach Brad Pitt im Rahmen der Promo für "F1" auf Tom Cruise an. Der Kollege hat den kommenden Sportfilm mit Pitt als Formel-1-Pilot schließlich in den höchsten Tönen gelobt. Er freue sich auf "F1", weil er weiß, dass Pitt ein guter Rennfahrer ist, auf einer Veranstaltung. Während der Dreharbeiten zu "Interview mit einem Vampir" seien sie oft in Gokarts gegeneinander angetreten.

Auch Brad Pitt erinnerte sich an die "Gokart-Zeiten in den 90er-Jahren". Gegenüber "E! News" verriet er, dass Tom Cruise dabei meistens gewonnen hatte.

Beinahe gemeinsamer Rennsportfilm von Cruise und Pitt

Bei "F1" gibt es eine weitere Verbindung zu Tom Cruise. Regie führt Joseph Kosinski (51). Der drehte mit Cruise 2022 dessen Kinohit "Top Gun: Maverick". Und hätte beinahe die zweite Gemeinschaftsarbeit von Cruise und Pitt inszeniert.

Joseph Kosinski plante einmal einen Film mit den beiden Superstars über die Rivalität von Ford und Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Doch das Projekt zerschlug sich, weil die Kosten zu hoch schienen. Später entstand bekanntlich mit "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" ein Film über dieses Thema - mit Matt Damon (54) und Christian Bale (51) anstatt Tom Cruise und Brad Pitt.