Neuer "DSDS"-Star Isi Glück im "Playboy": "Ich war eine Spätzünderin"

Die neue "DSDS"-Jurorin Isi Glück ziert das "Playboy"-Cover und verrät dem Magazin, dass sie nicht immer so selbstbewusst war: "Ich wurde in der Schulzeit viel gemobbt und ausgegrenzt."

Isi Glück (34) ist nicht nur Partyschlagersängerin am Ballermann und zukünftige "DSDS"-Jurorin, sondern nun auch "Playboy"-Titelstar. Im Interview der August-Ausgabe des Männermagazins spricht sie offen über frühere Selbstzweifel: "Bis ich Mitte 20 war, war ich nicht so selbstbewusst und habe immer gedacht, dass mein Körper nicht gut ist, wie er ist. Daran waren sicherlich auch äußere Einflüsse schuld."

Sie sei "in der Schulzeit viel gemobbt und ausgegrenzt" worden, "weil ich eine Spätzünderin war", fügt sie hinzu: "Ich war immer die Kleinste, hatte keine Oberweite und immer das Gefühl, schlechter als die anderen zu sein. Witzigerweise sind das jetzt die, die mir schreiben, ob sie Tickets für irgendwelche Events haben können (lacht)."

Dass sie zu ihrem Selbstbewusstsein gefunden hat, habe sie vor allem ihrem Mann zu verdanken, verrät die Sängerin in dem Magazin weiter. "Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat mir gezeigt, dass ich gut bin, wie ich bin. Ich würde mich auch freuen, wenn ich mit diesen Fotos Frauen dazu inspirieren kann, sich selbst so zu lieben, wie sie sind." Man müsse nicht immer laut sein, um stark zu wirken, so Isi Glück. "Man kann auch leise sein, dafür muss man sich nicht klein machen. Wir fühlen uns nicht an jedem Tag gleich, und wir dürfen jedes Gefühl rauslassen. Das gehört zu uns Menschen dazu, diese vielen Facetten machen uns doch aus. "

Isi Glück ist seit 2019 mit Carlos Lucio verheiratet

Ihren Ehemann Carlos Lucio, den damaligen Direktor des "Megaparks" auf Mallorca, im Jahr 2017 kennengelernt. Dem Sender erzählte sie im April, dass er ihrer Meinung nach der "heißeste Mann der Insel" sei. "Seit 2019 sind wir verheiratet und es ist wunderschön", schwärmte die Sängerin.

Der "Playboy"-Auftritt des Ballermann-Stars kommt einen Tag, nachdem RTL bestätigt hat, dass Isi Glück Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" wird. Neben Show-Urgestein Dieter Bohlen (71) und Rapper Bushido (46) wird sie Teil der auf drei Mitglieder abgespeckten Jury der nächsten Staffel sein, die im Frühjahr 2026 gezeigt werden soll.

