Der neue Bayern-Star Harry Kane kann sich über Nachwuchs freuen: Ehefrau Katie Goodland brachte am Sonntag einen Sohn zur Welt. Auch den Baby-Namen gab der stolze Papa bereits bekannt.

Gerade erst feierte Bayern-Neuzugang Harry Kane (30) sein Bundesliga-Debüt mit einem Tor. Nun darf sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft über die Geburt seines mittlerweile vierten Kindes freuen. Auf seinem Instagram-Kanal teilte Kane am heutigen Tag die frohe Nachricht mit seinen über 15,8 Millionen Followern. Seine Ehefrau und Jugendliebe Katie Goodland brachte demnach am gestrigen Sonntag (20. August) .

"Willkommen in der Welt, Henry Edward Kane"

Der kleine Junge hört auf den Namen Henry Edward Kane, wie sein Vater in seinem liebevollen Instagram-Post mitteilte, der auch das Geburtsdatum verrät. Katie Goodland war bereits während Kanes Vertragsunterzeichnung und Vorstellung beim FC Bayern München hochschwanger. Medienberichten zufolge soll sie sich in der bayerischen Landeshauptstadt auch nach Privatkliniken für die Entbindung ihres Kindes umgeschaut haben, was in England die Befürchtung ausgelöst hatte, dass Kane Junior dereinst für die deutsche Fußballnationalmannschaft auflaufen könnte.

aber in akribischer Detektivarbeit feststellen konnte, erblickte Henry Edward Kane ganz offenbar doch auf der Insel das Licht dieser Welt. Denn auf Papa Kanes zwei Instagram-Bildern ist sowohl eine typisch britische Steckdose als auch eine englische Beschriftung zu erkennen. Henry Edward Kane wird somit nur für die "Three Lions" spielberechtigt sein.

Harry Kane heiratete seine Jugendliebe vor vier Jahren

Harry Kane und Katie Goodland kennen sich bereits aus Schulzeiten, verlobten sich im Juli 2017 und schlossen zwei Jahre später den Bund fürs Leben. Das Paar hat schon drei gemeinsame Kinder: die Töchter Ivy (6) und Vivienne (5) sowie den Sohn Louis (2). Kane soll für eine Ablöse von 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt sein. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft bis 2027.