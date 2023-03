Neuer Bart: Horst Lichter sieht bei "Bares für Rares" verändert aus

Wird Horst Lichter bald noch mehr Bart bei "Bares für Rares" tragen? Der Moderator hat sich nicht nur einen Schnauzer, sondern auch einen Vollbart wachsen lassen, wie neue Bilder zeigen.

Markante Brille, gute Laune – und der legendäre Schnauzer! So kennen TV-Zuschauer seit vielen Jahren den beliebten Moderator Horst Lichter. Der einstige Koch präsentiert seit 2013 die erfolgreiche Trödel-Show "Bares für Rares" im ZDF. Sein Markenzeichen, den auffälligen Schnauzer, trägt Horst Lichter seit Jahrzehnten. Kinn und Wangen sind stets glattrasiert gewesen. Bis jetzt!

Vollbart plus Schnauzer: Horst Lichter mit bärtiger Veränderung

Dr. Heide Rezepa-Zabel, die regelmäßig als Expertin neben Horst Lichter bei "Bares für Rares" vor der Kamera steht, hat auf Instagram einen Einblick in kommende Ausgaben der beliebten Nachmittags-Sendung gegeben. In ihrer Story zeigt sie den 61-Jährigen am Rande der Dreharbeiten im Studio – mit viel mehr Haaren im Gesicht. Horst Lichter trägt zum gezwirbelten Schnauzer auch einen Vollbart. "Na sowas, irgendwas ist anders", schreibt die ZDF-Expertin.

Auch die Wangen sind nicht mehr aalglatt: Horst Lichter trägt Vollbart. © Instagram

Neue Folgen von "Bares für Rares": Horst Lichter mit neuer Optik

Was genau hinter der optischen Veränderung steckt, ist noch unklar. Ebenso, wann die neuen Folgen mit Horst Lichters neuem Bart zu sehen sind. Denn: Horst Lichter wird wohl mit Vollbart in den neuen Ausgaben von "Bares für Rares" auftreten. Auf den Bildern von Rezepa-Zabel sieht man an Lichters Pullover ein Ansteckmikrofon. Er stand also offenbar so vor der Kamera. Der 61-Jährige selbst hat sich auf seinem Social-Media-Profil noch nicht mit neuem Gesichtshaar gezeigt.