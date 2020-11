Neuer Bachelor 2021: Niko Griesert ist bereits Vater - Tochter mit Ex

2020 war es Sebastian Preuss, im kommenden Jahr heißt "Der Bachelor" Niko Griesert. Wer ist der Mann, der in Staffel elf seine Traumfrau sucht?

Die elfte Staffel von "Der Bachelor" kennt ihren Hauptakteur: Niko Griesert (30) sucht 2021 die große Liebe, . "Das wird sicher eine sehr emotionale Reise", . Bislang hatte er zwei feste Beziehungen, nach drei Jahren Single-Dasein will er nun die Frau fürs Leben finden. "Ich bin jetzt 30 und komme in das Alter, wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt: Das ist sie!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Womit Frau bei Griesert punkten kann? Sie sollte "einfach gern neue Sachen erleben, offen sein und Interesse zeigen", sagt er. Außerdem lege er Wert darauf, dass seine künftige Partnerin "das Herz am rechten Fleck hat, humorvoll ist und sich vielleicht auch selbst nicht allzu ernst nimmt - weil ich tu's auch nicht". Eine optische Checkliste oder gar ein Beuteschema habe der neue Rosenkavalier nach eigener Aussage nicht.

"Der Bachelor" ist bereits Vater

Für den 30-jährigen Single steht Familie an erster Stelle. Dazu zählt neben seinen Eltern auch seine neunjährige Tochter, die laut Senderangaben mit ihrer Mutter in den USA lebt. "Meine Tochter bedeutet mir alles", sagt Griesert. Er besuche das Mädchen so häufig wie möglich. "Das ist ein wunderschöner Teil meines Lebens."

Für den nötigen Ausgleich in Grieserts Leben sorgt der Sport. Bis zu fünfmal in der Woche werde er aktiv. Eine romantische Seite hat er aber auch: Seit rund zwei Jahren bringt er sich selbst das Klavierspielen bei. "Ich lerne einfach immer gern neue Sachen dazu."

Die elfte Staffel der RTL-Kuppelshow findet aufgrund der Corona-Pandemie erstmals in Deutschland statt. Kein Problem für Griesert, schließlich wolle er die Frau fürs Leben finden und "keinen Urlaubsflirt". Die TV-Ausstrahlung ist für Anfang 2021 angekündigt (auch bei ). Ein genaues Datum steht noch nicht fest.