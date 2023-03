Neue Thriller-Serie "Zero Day" mit Robert De Niro bei Netflix

Kino-Legende Robert De Niro spielt die Hauptrolle in einer neuen Thriller-Serie auf Netflix. "Zero Day" soll aus sechs je einstündigen Folgen bestehen.

Auf diese Serie freuen sich Thriller-Fans weltweit: Netflix hat den Sechsteiler "Zero Day" mit Kino-Legende Robert De Niro (79) in der Hauptrolle offiziell bestellt. Auch die Produktion solle der Oscarpreisträger übernehmen, .

"Mein Leben lang Fan von Robert De Niro"

Netflix-Produzent Eric Newman: "Ich bin mein Leben lang Fan von Robert De Niro. Ihn als Co-Produzenten und als Hauptdarsteller in dieser Serie dabei zu haben, ist jenseits meiner wildesten Träume."

In "Zero Day" geht es laut offizieller Beschreibung um die Frage, "wie wir die Wahrheit finden in einer Welt voller Krisen, in der man von Kräften außerhalb unserer Kontrolle zerrissen zu werden scheint". Geplant sind sechs Folgen von jeweils einer Stunde, wann die Serie startet, ist noch unklar. Vor einigen Monaten berichtete "Variety", Robert De Niro würde in dem Thriller einen US-Präsidenten spielen, Einzelheiten sind aber noch nicht bekannt.

Für den 79-Jährigen ist es übrigens die erste reguläre TV-Rolle. Mit dabei ist außerdem Lesli Linka Glatter (69), die bei allen sechs Folgen Regie führen wird.