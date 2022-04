Neue Spezies entdeckt: Tausendfüßler nach Taylor Swift benannt

Ein amerikanischer Wissenschaftler ist großer Fan von Taylor Swift - deshalb hat er eine neu entdeckte Tausendfüßler-Art nun auch nach der Sängerin benannt.

Ungewöhnliche Ehre für Taylor Swift (32): Ein neu entdeckter Tausendfüßler ist nach der Sängerin benannt worden. Ein Wissenschaftler der Universität Virgina Tech im Osten der USA hat die bisher unbekannte Art entdeckt und sie als Fan von Taylor Swift nach dem Popstar benannt: "Nannaria swiftae" heißt das etwa 22 Zentimeter lange Tierchen nun offiziell auf Latein.

Der Wissenschaftler und Swift-Fan namens Derek Hennen schreibt des "neuen" Tausendfüßlers: "Diese neue Tausendfüßler-Spezies ist Nannaria Swiftae: Ich habe sie nach Taylor Swift benannt! Ich bin ein großer Fan ihrer Musik, also wollte ich meine Wertschätzung ausdrücken, indem ich eine neue Spezies aus Tennessee nach ihr benenne. Eine große Ehre!"

Der englische, also umgangssprachliche, Name des Tierchens heißt laut des Artikels in der Swift Twisted-Claw Millipede, also etwa Verdrehte-Krallen-Tausendfüßler-Swift.

Ein Tausendfüßler für die Geduld der Frau

Nicht nur Swift darf sich über einen neuen Namensvetter freuen. Der Wissenschaftler hat auch seiner Frau ein Tierchen gewidmet. , dass er Spaß hatte, Namen für die neuen Spezies zu finden. Zu dem Foto eines anderen Tausendfüßlers schreibt er: "Hier ist einer, den ich nach meiner Frau benannt habe: Nannaria Marianae! Ein kleines Dankeschön für all ihre Geduld, wenn wir in der Natur wandern waren und ich stehen blieb, um nach Tausendfüßlern Ausschau zu halten."