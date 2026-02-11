Tijen Onaran ist wieder vergeben. Die Unternehmerin und frühere "Höhle der Löwen"-Investorin lernte kurz vor Weihnachten 2024 in einem Nagelstudio einen Münchner Gastronomen kennen – einen Tag bevor ihr geliebter Vater starb.

Tijen Onaran (40) hat kurz vor Weihnachten 2024 in einem Nagelstudio ihre neue Liebe kennengelernt. Die Details der überraschenden Geschichte erzählt sie .

So hat Tijen Onaran ihren Johannes Sachsenhauser kennengelernt

Die ehemalige "Höhle der Löwen"-Investorin und Bestsellerautorin ("Be Your Own F*cking Hero") saß demnach bei der Maniküre neben dem Münchner Gastronomen Johannes Sachsenhauser (61). Beide kamen ins Gespräch, tauschten Nummern aus – und blieben in Kontakt.

"Man sagt ja immer: 'Einer kommt, einer geht' – das will man in den Momenten nicht hören und wahrhaben, aber in meinem Fall scheint es zuzutreffen", blickt Onaran im Interview auf die schicksalhafte Fügung zurück. Damit bezieht sie sich auf den schweren Abschied, der ihr am Tag nach der Begegnung bevorstand: Ihr Vater Ertan Onaran starb mit 85 Jahren an einem schweren grippalen Infekt.

Johannes Sachsenhauser: Münchner Gastronom mit Traditions-Lokal

Seit der Trennung von ihrem Ex-Mann Marco Duller-Onaran (42) im Sommer 2024 – nach elf gemeinsamen Jahren und einer Hochzeit 2016 – galt die Unternehmerin als Single. Onarans neuer Lebensgefährte Sachsenhauser betreibt auf der Maximilianstraße in zweiter Generation das gehobene Restaurant "Kulisse", das an die Münchner Kammerspiele angebunden ist. Der gelernte Banker übernahm das Lokal 2002 von seinem Vater Hans, der es 1958 gegründet hatte.

Mittlerweile wohnt das Paar zusammen in der bayerischen Landeshauptstadt. Auch mit Sachsenhausers Kindern aus früheren Beziehungen – zwei erwachsenen Töchtern und einem minderjährigen Sohn – verstehe sie sich bestens, so die 40-Jährige. "Ich bin keine Frau für halbe Sachen. Bei allem, was ich tue, bin ich entscheidungsfreudig. Beruflich wie privat", stellte sie in der Illustrierten klar.

Den Instagram-Post zum "Bunte"-Artikel teilte sie in ihrem Stories und kommentierte amüsiert: "Empfehle ins Nagelstudio zu gehen" neben zwei roten Herzen.