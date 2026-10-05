Neue "Rosenheim-Cops"-Wirtin: Warum Maya Haddad die Serie noch nie gesehen hat

Maya Haddad ist die Neue bei den "Rosenheim-Cops". In der Abendzeitung verrät die Darstellerin von "Yasmin Rabe", warum sie noch nie eine Folge der ZDF-Serie gesehen hat, spricht über ihre Herkunft und plaudert über ihren Partner und ihre Tochter.

"Die Rosenheim-Cops" haben Zuwachs im Cast bekommen. Nachdem Christian K. Schaeffer seine Schürze als Wirt vom "Times Square" an den Nagel gehängt hat, übernimmt nun Maya Haddad. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen des beliebten ZDF-Formats haben bereits begonnen. Bis die neue Wirtin im TV zu sehen sein wird, dauert es aber noch eine Weile. Mit der Abendzeitung hat die Schauspielerin schon jetzt über ihre Serien-Figur "Yasmin Rabe" gesprochen – und dabei auch private Details aus ihrem Leben ausgeplaudert.

Maya Haddad hat noch keine "Rosenheim-Cops"-Folge im TV gesehen

Für Maya Haddad ist eine durchgehende Rolle in "Die Rosenheim-Cops" ein großes Glück, vor allem mit Blick auf die finanzielle Sicherheit. "Besonders schön finde ich, eine Figur über längere Zeit entwickeln zu können", schwärmt der TV-Star im Gespräch mit der Abendzeitung. "Sonst taucht man oft nur kurz in eine Rolle ein und ist wieder weg." Dabei hat die Schauspielerin laut eigener Aussage noch nie zu einer Folge eingeschaltet. "Ich hatte die Serie vorher tatsächlich noch nie gesehen und habe mir auch bewusst keine Folgen angeschaut", verrät sie lachend. "Ich möchte die Rolle so spielen, wie ich sie lese. Das habe ich mir als kleine Aufgabe vorgenommen."

Vor "Yasmin Rabe": Maya Haddad drehte bereits für "Die Rosenheim-Cops"

Dabei ist Maya Haddad das Set der erfolgreichen Serie nicht unbekannt. Im März 2026 spielte sie in der Folge "Herr der sieben Berge" eine Zeugin in einem Mordfall. Mit ihrem Spiel scheint die 38-Jährige so sehr überzeugt zu haben, dass sie knapp ein halbes Jahr später fest engagiert wurde. "Ich war überrascht, so schnell wieder angefragt zu werden. Normalerweise liegt mehr Zeit zwischen zwei Rollen in derselben Serie. [...] Ich habe gehört, dass ihnen meine Gastrolle gefallen hat."

Familie und Partner: Das ist über das Privatleben des Serien-Stars bekannt

Der Job einer Schauspielerin kann sehr herausfordernd sein – vor allem mit Blick auf das Privatleben. Die Familie von Maya Haddad hat sich sehr gefreut über die Zusage einer durchgehenden Rolle. "Alle wissen, dass Schauspiel ein hartes Brot ist, und fiebern mit", erklärt die "Rosenheim-Cops"-Darstellerin im AZ-Interview. "Meine Mutter schaut die Serie gern – für sie war die Zusage besonders schön."

Ein besonderer Vorteil für Maya Haddad ist, dass auch ihr Partner Jonathan Müller Schauspieler ist. "Wir verstehen die Unberechenbarkeit des Berufs: kurzfristige Einsätze, Text abfragen, Aufregung vor einer Premiere", betont die 38-Jährige. "Wenn ich morgen nach Nürnberg muss, weil ich irgendwo einspringe, muss ich das nicht lange erklären. Dass er das nachfühlen kann, ist ein großer Vorteil."

Maya Haddad ist mit Schauspieler Jonathan Müller liiert. © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Maya Haddad hat zehnjährige Tochter: "Sie ist Schauspielerkind durch und durch"

Auch für die gemeinsame Tochter (10) ist die Karriere der prominenten Eltern kein Problem, wie Maya Haddad ausplaudert: "Sie ist damit aufgewachsen und war von Anfang an hinter der Bühne und bei Proben dabei. Auch das Filmset meiner Kinderserie kennt sie. [...] Sie ist ein Schauspielerkind durch und durch." Ob die Tochter ebenfalls Schauspielambitionen hat? "Sie hat Talent, aber ich hoffe, dass sie sich noch etwas Zeit lässt (lacht). Gerade weil ich auch mit Kindern drehe, finde ich, dass sie in diesem Alter noch andere Dinge tun sollten, statt früh in die Öffentlichkeit und in einen Beruf zu gehen, in dem sie ständig bewertet werden."

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Herkunft von Maya Haddad: Von Berlin ging es nach München

Gebürtig stammt die neue "Rosenheim-Cops"-Aktrice aus Berlin. Den Umzug nach München erlebte Maya Haddad vor einigen Jahren als absoluten Kulturschock. "In Thailand war der nicht so groß wie beim Umzug von Berlin nach München", sagt sie lachend der Abendzeitung. "Ich komme aus Neukölln, wo sehr unterschiedliche Lebensrealitäten nebeneinander existieren. München ist wohlhabender; Menschen, denen es nicht so gut geht, werden oft verdrängt. Diese Vielfalt hat mir gefehlt."

Ihr Vater ist Libanese mit palästinensischen Wurzeln und vor ihrer Geburt aus seiner Heimat geflohen. "Durch seine Geschichte weiß ich, was Flucht bedeutet und was er aufgegeben hat, damit wir hier besser leben können." Diese Dankbarkeit und einen realistischen Blick auf die Welt will Maya Haddad auch an ihre Tochter weitergeben: "Deshalb war mir wichtig, dass meine Tochter eine städtische Kita und Schule besucht und unterschiedliche Lebensrealitäten kennenlernt. Unsere Privilegien sind keine Selbstverständlichkeit."

Ganz privat: So tickt der neue "Rosenheim-Cops"-Star abseits der Kameras

Klischeehaft stellt man sich Schauspielerinnen und Schauspieler oft als sehr extrovertierte Menschen vor, die ein aufregendes Leben führen – von Produktion zu Produktion, von Event zu Event. Wie sieht die Realität aus? Wie tickt Maya Haddad abseits der Kamera? "Ich bin quirlig, extrovertiert und gern in Bewegung. Gleichzeitig brauche ich Ruhe. In meinem Schrebergarten lege ich das Handy weg, höre die Vögel und habe die Hände in der Erde. Das ist meine Pause vom vielen sozialen Austausch."

Für ihre Zukunft hat die Schauspielerin einen simplen Wunsch: "Dass es so weitergeht: Ich möchte gut arbeiten und unterschiedliche Rollen spielen, gern auch solche mit Tiefgang oder politischen Aussagen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden."