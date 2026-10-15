Neue "Rosenheim-Cops"-Kulisse: Aus "Times Square" wird "Das Rosi"

Als Wirtin "Yasmin Rabe" begrüßt "Rosenheim-Cops"-Newcomerin Maya Haddad bald die Kommissare in einer brandneuen Tagesbar. Die Dreharbeiten sind schon gestartet, doch bis zur Ausstrahlung dauert es noch ein bisschen. Die AZ zeigt schon jetzt exklusiv das neue Set.

Noch ist Christian K. Schaeffer als "Times Square"-Wirt "Ignaz 'Jo' Casper" in den neuen Folgen von "Die Rosenheim-Cops" im TV zu sehen. Die Zuschauer müssen jedoch bald Abschied nehmen. Nach 20 Jahren verlässt der Schauspieler das erfolgreiche ZDF-Format. Mit Maya Haddad kommt wieder frischer Wind nach Rosenheim. Die 38-Jährige übernimmt als "Yasmin Rabe" die Schürze und bewirtet die Kommissare in der neuen Tagesbar "Das Rosi". Was die Fans dann erwartet? Die Abendzeitung gibt exklusive Einblicke und hat mit dem Serien-Neuzugang über die kommende Veränderung gesprochen.

Aus "Times Square" wird "Das Rosi": Das ist die neue "Rosenheim-Cops"-Tagesbar

"Das Rosi" statt des altbekannten "Times Square" – daran muss sich das Stammpublikum der "Rosenheim-Cops" wahrscheinlich erst mal gewöhnen. Der Übergang könnte aber leichter ausfallen als gedacht, denn für die neue Kulisse wurde das bestehende Set umgebaut.

An der Grundstruktur des Raumes hat sich nur wenig verändert – so sind etwa die großen Fenster geblieben und auch die Bar steht noch am selben Platz. Die Wände hingegen haben einen neuen Anstrich bekommen und auch die Möbelstücke wurden komplett ausgetauscht. Die Deckenlampen mit schwarzen XXL-Schirmen sind durch moderne Glaslampen ersetzt worden. Dadurch wirkt die Tagesbar gemütlicher und heller.

An den Fenstern ist deutlich zu erkennen, dass für "Das Rosi" die alte Tagesbar "Times Square" umgebaut wurde. © ZDF/Linda Gschwentner

Neue Wirtin "Yasmin Rabe": Neuzugang Maya Haddad gibt exklusive Einblicke

Und wie wird Maya Haddad "Das Rosi" führen? Die Dreharbeiten mit der "Rosenheim-Cops"-Newcomerin haben bereits begonnen. "Yasmin ist zu hundert Prozent Mensch – genau das liebe ich an ihr", verrät die Schauspielerin im Gespräch mit der Abendzeitung über ihre neue Rolle "Yasmin Rabe". "Sie trägt ihr Herz auf der Zunge und kennt keine Hierarchien. Sie begegnet allen auf Augenhöhe. Deshalb kommen wohl die unterschiedlichsten Menschen zu ihr ins 'Rosi'."

Für Maya Haddad ist es als "Yasmin Rabe" wichtig, sich persönlich um ihre Gäste zu kümmern und auch mal mit Rat und Tat hilfreich zur Seite zu stehen. © ZDF/Linda Gschwentner

Wenn die Kommissare in der neuen Tagesbar vorbeischauen, hält sich die Wirtin aber nicht im Hintergrund, wie Maya Haddad betont: "'Yasmin klinkt sich gern in Gespräche ein. Sie serviert nicht nur, sondern sucht den Kontakt zu ihren Gästen. Das 'Rosi' ist ein Ort für kulinarischen und menschlichen Austausch."

So war der Start der "Rosenheim-Cops"-Newcomerin

Das Aufregungslevel von Maya Haddad lag vor dem ersten Drehtag "bei über 300 Prozent", wie sie der Abendzeitung lachend erklärt. Als Neuling in ein fest eingeschworenes Team dazuzustoßen, ist nicht immer einfach. Doch der Schauspielerin wurde es bei den "Rosenheim-Cops" sehr leicht gemacht. "Alle sind unglaublich herzlich. Ich war vor einem Jahr schon einmal für eine Gastrolle dort. Danach sagte ich zu meinem Freund: 'Was ist das bitte für ein Teletubby-Set?' Jetzt habe ich mich genauso schnell zu Hause gefühlt."

"Das Rosi" wird in "Die Rosenheim-Cops" ein Ort für kulinarischen und menschlichen Austausch. © ZDF/Linda Gschwentner

Auch von den Stars der Serie wurde Maya Haddad liebevoll empfangen. "Ich schätze die älteren Kolleginnen und Kollegen mit ihrer langen Filmerfahrung genauso wie die jüngeren." Mit einem Schauspieler hat sich die "Yasmin Rabe"-Darstellerin auf Anhieb besonders gut verstanden: "Mit Younes [Tissinte, d. Red.] zum Beispiel habe ich viele Schnittstellen. Das Ensemble ist bunt, ohne dass es eigens thematisiert wird. Diese Vielfalt ist einfach selbstverständlich."

Kein großer Abschied von Christian K. Schaeffer

Ab wann die neuen "Rosenheim-Cops"-Folgen mit Maya Haddad als Wirtin ausgestrahlt werden, ist bislang nicht bekannt. Die 26. Staffel läuft seit dem 6. Oktober im TV – und noch ist Christian K. Schaeffer als "Times Square"-Wirt zu sehen. Einen großen Abschied wird es von seiner Figur "Ignaz 'Jo' Casper" nicht geben, wie das ZDF der AZ mitgeteilt hat. Allerdings steht noch eine weitere große Veränderung an. Am 24. November ist Marisa Burger zum letzten Mal als "Miriam Stockl" zu sehen. Danach übernimmt Sarah Thonig als "Christin Lange" das Sekretariat der Rosenheimer Polizeistation.