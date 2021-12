"Neue Queen": Beyoncé ist jetzt bei TikTok!

US-Sängerin Beyoncé ist neuerdings bei TikTok. Nachdem ihr Account am Donnerstag auf der Video-Plattform auftauchte, folgten ihm in Windeseile Tausende Menschen. Nun bestätigte auch Sony Music die TikTok-Ankunft der "neuen Queen".

US-Superstar Beyoncé (40, "Crazy in Love") hat neuerdings einen Account beim Videoportal TikTok. , wurde zunächst am Donnerstag (16. Dezember) von Nutzern entdeckt, woraufhin der Musikerin in kürzester Zeit Tausende Menschen folgten. Am Freitagmorgen (17. Dezember) bestätigte Sony Music offiziell die TikTok-Ankunft der 40-Jährigen.

Ihr folgen bereits mehr als 200.000 Nutzer - trotz Null Posts

"Die neue Queen von TikTok ist angekommen", ist in zu lesen, zu dem auch ein Foto von Beyoncés TikTok-Profilseite gehört. Derzeit folgen der Ehefrau von Rapper Jay-Z (52, "The Blueprint") bereits knapp 216.000 Nutzer.

Ein Profilfoto wurde dem Account der 28-fachen Grammy-Gewinnerin noch nicht hinzugefügt und auch Posts von Beyoncé sucht man bei TikTok bislang vergeblich. Die dreifache Mutter unterhält bereits Social-Media-Konten bei Instagram, Facebook und Twitter.