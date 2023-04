Neue Netflix-Serie: Barack Obama checkt Arbeitswelt der US-Amerikaner

Barack Obama kehrt mit einer neuen Netflix-Dokuserie zurück. In "Working: What We Do All Day" beschäftigt sich der ehemalige US-Präsident mit der Arbeitswelt der US-Amerikaner.

Der ehemalige Präsident (2009-2017) Barack Obama (61) meldet sich mit einer neuen vierteiligen Dokuserie zurück, die auf Netflix erscheinen wird. Als Sprecher und Hauptdarsteller besucht er ganz normale Menschen in ihren Wohnungen und an ihren Arbeitsplätzen und geht dabei berechtigten Fragen nach: Was macht Ihnen Freude an der Arbeit, was gibt Ihnen Sinn und was macht einen guten Job aus? Die Serie begleitet Menschen auf allen Arbeitsebenen, von Dienstleistungsberufen bis hin zur Chefetage, in der häuslichen Pflege, im Technologiebereich und im Gastgewerbe.

Was der Trailer verrät

Barack Obama postete den Trailer für die Sendung . "Wir denken vielleicht nicht darüber nach, aber wir sind alle Teil von etwas, das größer ist als jeder Einzelne von uns", sagt er darin. Und fügt hinzu: "Und unsere Arbeit ist eine der Kräfte, die uns verbindet."

In einem weiteren Statement erklärt Barack Obama: "Wenn wir sicherstellen, dass jeder das Gefühl hat, dass seine Arbeit respektiert wird, dass der Beitrag jedes Einzelnen gewürdigt wird und dass jeder genug Geld bekommt, um wirklich am Leben unserer Gemeinschaften teilzuhaben, stärken wir das Vertrauen zwischen uns, das alles in unserem Leben möglich macht."

Regie bei "Working" führt Caroline Suh, die neben Barack Obama, Michelle Obama, Priya Swaminathan, Nicole Stott, Jonathan Silberberg, Tonia Davis, Davis Guggenheim und Laurene Powell Jobs auch als Executive Producer fungiert.

Medienkarriere nach der Politik

Barack Obama war von 2009 bis 2017 US-Präsident. 2018 gründeten er und sein Ehefrau Michelle Obama (59) die Filmproduktionsfirma Higher Ground Productions, die auch "Working" produziert, und verabredeten im selben Jahr eine Kooperation mit Netflix. 2021 lief der achtteilige Podcast "Renegades: Born in the USA" auf Spotify. Darin sprachen Obama und Musikstar Bruce Springsteen (73) über Politik und Kultur.

"Workinig: What We Do All Day" feiert am 17. Mai auf Netflix weltweit Premiere.