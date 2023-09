Neue Liebe: Nachfolger von Mats Hummels wird öffentlich vorgestellt

Céline Bethmann sorgte im vergangenen Jahr noch für heiße Spekulationen über eine Liebelei mit Mats Hummels – und heizte so die Gerüchteküche über eine Ehekrise des Fußballers mit Moderatorin Cathy Hummels an. Jetzt zeigte sich die Ex-GNTM-Gewinnerin schwer verliebt mit ihrem neuen Freund.

Fußballer Mats Hummels und seine Frau Cathy trennten sich Ende 2022 offiziell voneinander. Bereits vorher wurde heftig über das ehemalige Traumpaar spekuliert, denn der Profi-Kicker wurde immer wieder mit verschiedenen Frauen gesichtet.

Eine davon war Ex-GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann und die heizte die Gerüchteküche im vergangenen Jahr gewaltig an. Inzwischen scheint die Liebelei zwischen den beiden aber wieder abgekühlt zu sein, denn das Model zeigt sich auf Instagram schwer verliebt mit ihrem neuen Freund.

Nach Mats Hummels: Céline Bethmann ist frisch verliebt

Céline Bethmann sorgte vor einigen Monaten für wilde Spekulationen, als das Model Fotos aus der Wohnung von Mats Hummels auf ihrem Instagram-Account postete und ihn bei einem "Dinner-Date" markierte. Damals war der Sportler offiziell noch mit Moderatorin Cathy Hummels liiert. Céline Bethmann soll Mats Hummels nach eigenen Angaben eine Zeit lang gedated haben, wie "t-online" berichtet.

Der Flirt war allerdings nicht von langer Dauer und inzwischen scheint die ehemalige GNTM-Kandidatin vollends über den Fußballer hinweg zu sein. Auf Instagram teilte sie einige Fotos, die sie auch schmusend und küssend mit ihrem neuen Freund zeigen.

Bei den Bildern auf Célines Account handelt es sich vor allem um Eindrücke eines Festivals-Besuchs, auf dem die 25-Jährige mit ihrem Liebsten war. In der Fotostrecke sind die beiden aber auch bei einem innigen Kuss zu sehen. Vor einem Spiegel lehnt sich das Model an den Mann im weißen T-Shirt, der einen Arm um sie gelegt hat. Céline hat den Kopf zu ihm gedreht und küsst ihn.

Der Unbekannte soll Jasper heißen und auch schon Fotos mit seiner Freundin veröffentlicht haben. Wie "t-online" berichtete, war er in dem Beitrag sogar verlinkt. Inzwischen taucht er dort aber nicht mehr auf. Treue Fans scheinen ihn allerdings zu kennen, denn der Name "Jasper" taucht in den Kommentaren auf.

Céline Bethmann: Viel Liebe von den Fans und von Carina Zavline

"Da ist jemand besonders glücklich! Du strahlst!", findet eine Nutzerin. Von den anderen gibt es ganz viele Glückwünsche für Céline. Auch ihre GNTM-Kollegin Carina Zavline meldet sich unter dem Beitrag zu Wort: "Picture 9" (das Bild mit dem Kuss) kommentiert sie begeistert.