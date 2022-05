Neue Liebe! Kaley Cuoco und Tom Pelphrey sind ein Paar

Kaley Cuoco und Tom Pelphrey sind ein Liebespaar. Das bestätigen die beiden Schauspieler nun mit einem süßen Foto.

US-Serienstar Kaley Cuoco (36, "The Big Bang Theory") und "Ozark"-Schauspieler Tom Pelphrey (39) bestätigen , dass sie ein Paar sind. Cuoco reichte im September vergangenen Jahres nach drei Jahren Ehe die Scheidung von Karl Cook ein.

Die Schauspielerin teilte eine Fotoserie, die unter anderem süße Polaroid-Schnappschüsse des Paares beim Kuscheln während eines Ausflugs in den Bergen enthält. Das letzte Bild zeigt den US-Schauspieler, wie er Cuoco lächelnd auf die Wange küsst. Mit poetischen Worten kommentiert die Künstlerin die Fotos: "Das Leben in letzter Zeit. Die Sonne bricht durch die Wolken, goldene Strahlen fallen in meine Augen und in mein Herz, gelbe Strahlen durchbrechen das Grau", schreibt Kaley Cuoco.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Pelphrey teilte ebenfalls . In seiner Bildunterschrift heißt es: "Aber nichts kann dich retten. Nicht deine Freunde, nicht das beste Fred-Astaire-Musical, das du je gesehen hast - die Anmut davon, nicht die Schönheit deiner Mutter, nicht eine Zeile aus einem Brief, den du am Boden einer Schublade findest, nicht eine Zeitschrift oder der nächste Tag", beginnt er. "Nichts kann dich retten. Und du stehst im Mondlicht, und von den Wipfeln der Bäume geht eine Süße aus, und der Zaun um den Hof schottet dich von der Dunkelheit ab, und du kannst nicht atmen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Weiter schreibt er: "Es ist alles so vertraut und leicht. Es ist zu einfach, dass es so viel Gutes auf der Welt gibt und man nicht weiß, wie man es bekommen kann. Und man fragt sich, wann man seinen Platz verloren hat. Dann fängst du eine Brise ein, so warm und rein, dass du hoffst, dass jemand kommt, der dich auch nicht retten kann, aber der dich für rettenswert hält."

Kaley Couco: "Ich würde gerne eine dauerhafte Beziehung haben"

Die Schnappschüsse der beiden erscheinen kurz nachdem Cuoco über ihr Liebesleben und ihre Hoffnungen für die Zukunft gesprochen hatte. "Ich würde gerne eine dauerhafte Beziehung oder eine Partnerschaft haben. Aber ich werde nie wieder heiraten. Auf gar keinen Fall. Das kann man genau so auf das Cover schreiben", sagte sie dem Magazin.

Im September 2021 hatte die Schauspielerin nach drei Jahren Ehe die Scheidung von Karl Cook eingereicht. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, das ehemalige Paar habe sich auseinandergelebt. "Trotz unserer tiefen Liebe und unseres Respekts füreinander haben wir erkannt, dass unsere derzeitigen Wege uns in entgegengesetzte Richtungen geführt haben."

Es war die zweite Ehe des US-Stars. An Silvester 2013 hatte sie US-Tennisspieler Ryan Sweeting (34) geheiratet, mit dem sie seit Sommer 2013 liiert war. Im Mai 2016 erfolgte die Scheidung. Ende Juli 2018 gab sie dem Springreiter Cook das Jawort.