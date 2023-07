Neue Liebe für Ariana Grande? Sie soll ihren "Wicked"-Co-Star daten

Hat Ariana Grande schon einen Neuen? Angeblich datet die Sängerin ihren "Wicked"-Co-Star Ethan Slater. Dabei wurde erst vor wenigen Tagen Grandes Ehe-Aus bekannt.

Erst vor wenigen Tagen wurde die Trennung von Ariana Grande (30) und ihrem Ehemann Dalton Gomez (27) bekannt. Sie sollen sich bereits im Januar nach nicht einmal zwei Jahren Ehe getrennt haben. Jetzt scheint klar: Die Sängerin hat bereits einen neuen Partner an ihrer Seite. Wie sowohl als auch meldet, soll Grande mit dem Broadway-Schauspieler Ethan Slater (31) zusammen sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die beiden stehen gemeinsam für die Musical-Adaption "Wicked" vor der Kamera, die im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll. Die Dreharbeiten haben bereits im vergangenen Jahr in Großbritannien begonnen. Bereits nach den ersten Berichten über eine Trennung zwischen Grande und Gomez keimten Gerüchte auf, dass die Dreharbeiten in Übersee ein Mitgrund für das Liebes-Aus gewesen seien.

Ein Insider berichtete, dass es für Grande schwierig gewesen sei, dass Gomez als Luxusimmobilien-Makler eng mit seinem Wohnort Los Angeles verwurzelt sei und nicht viel mit Grande mitreisen könne. Diese Tatsache hätte die beiden voneinander entfremden lassen.

Ariana Grande und Dalton Gomez gaben sich im Mai 2021 das Jawort

Gomez gab Ende 2020 ihre Verlobung mit Gomez bekannt. Im Mai 2021 folgte die Hochzeit, die auch eine Sprecherin bestätigte: "Sie haben geheiratet. Es war klein und intim - weniger als 20 Leute." Eine offizielle Bestätigung der Trennung gibt es bislang noch nicht, auch ist nicht bekannt, ob eine baldige Scheidung im Raum steht.