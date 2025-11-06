Neue Kostüme bei "The Masked Singer" 2025: Gerüchte zu den Promis hinter den Masken

Ab dem 8. November startet "The Masked Singer" in die zwölfte Staffel. Welche Kostüme sind dabei, welche Promis werden unter den Masken vermutet? Die AZ gibt einen Überblick über die Rätsel und Namen.

Die zwölfte Staffel "The Masked Singer" läuft ab dem 8. November 2025 im TV. "Wer steckt unter der jeweiligen Maske?", fragt sich die Fangemeinde. Das Rateteam versucht während der Show aus den Auftritten und Indizien der Kostüme schlau zu werden und den Promis auf die Schliche zu kommen. Die AZ zeigt die Vermutungen der Fans und Zuschauer. Wer verbirgt sich in den Kostümen?

"The Masked Singer" geht in die zwölfte Staffel: Darum geht es in der ProSieben-Show

"The Masked Singer" begeistert das deutsche Fernsehpublikum. Immer wieder schlüpfen neue Prominente in Ganzkörperkostüme und treten in Gesangsduellen oder Triellen gegeneinander an. Vor jedem Auftritt gibt es eine kurze Indizien-MAZ, die versteckte Hinweise über die Identität des Promis enthält.

Während der Einspieler und in den Gesprächen hört man selbstverständlich nicht die normale Stimme der Personen. Einzig und alleine der Gesang erfolgt ohne Stimmverzerrer. ProSieben will es dem Rateteam und dem Publikum auch nicht zu leicht machen.

Nach der Performance müssen die Masken dann auf das Publikum vor den TV-Geräten hoffen, denn das stimmt über den Verbleib in der Show ab. Am Ende der Sendung muss das Kostüm mit den wenigsten Zuschauer-Stimmen seine Identität preisgeben und die prominente Person seine Maske abnehmen.

Quietsch will "The Masked Singer" 2025 gewinnen

In der erfolgreichen ProSieben-Show lassen sich die Macher immer wieder neue kreative Ideen für die Masken und Kostüme einfallen – da bietet Quietsch keine Ausnahme. Bei dem überlebensgroßen Hundekauspielzeug "wurde kein Detail dem Zufall überlassen", teilt der Sender vorab mit. "Der Körper entstand in aufwändiger Handarbeit und ist ein Kunstwerk aus einem einzigen Stück Material."

Auf Quietsch sind viele Fans von "The Masked Singer" sehr gespannt. © Joyn/Willi Weber

Diese Promis werden hinter Quietsch vermutet:

Harald Glööckler

Kim Virginia

Rave-ioli: Steckt hinter der Maske ein Comedy-Star?

"Ein tanzbarer Snack für Augen und Ohren" – mit diesen Worten beschreibt ProSieben das Kostüm der Rave-ioli. Noch vor TV-Start hat das Rätselraten um die Identität des verkleideten VIPs begonnen, auf Instagram kursieren bereits die ersten Namen.

Bereits vor Start der Show gibt es zum Kostüm Rave-ioli die ersten Vermutungen, wer dahinter stecken könnte. © Joyn/Willi Weber

Diese Promis werden hinter Rave-ioli vermutet:

Ines Anioli

Olli Schulz

Stefano Zarrella

Riesiges Kostüm bei "The Masked Singer": Der King ist fast drei Meter groß

Diese Verkleidung dürfte viel Arbeit für die Kostümbildner gewesen sein. Der King wird als XXL-Pavian die Bühne bei "The Masked Singer" 2025 entern. Mit einer Größe von fast drei Metern dürfte es zu den aufwändigsten Kostümen zählen. "Insgesamt 4.000 Federn sorgen für sein prachtvolles Auftreten. Sein Körper aus luftaufgeschäumtem Thermoplastik hält die Figur federleicht", teilt ProSieben dazu mit.

Die Maske King will sich bei "The Masked Singer" 2025 durchsetzen. © Joyn/Willi Weber

Diese Promis werden hinter dem King vermutet:

Andreas Bourani

Jorge González

Olivia Jones

Muuhnika lässt Herzen der "The Masked Singer"-Fans höher schlagen: Wer steckt in dem Kostüm?

Mit dem Kostüm der Muuhnika, einer Kuh im Hausfrauen-Look, wird eine weitere Neuerung bei "The Masked Singer" präsentiert, denn sie wird sich von Show zu Show verwandeln. Der Sender verrät dazu: "Bis zu 15 Perücken wurden für eine Frisur in Einzelteile zerlegt, geföhnt, gestylet und neu inszeniert. So zeigt sich MUUHNIKA in jeder Show von einer anderen Seite."

Wer steckt bei "The Masked Singer" hinter Muuhnika? © Joyn/Willi Weber

Diese Promis werden hinter Muuhnika vermutet:

Hella von Sinnen

Anke Engelke

Martina Hill

Neues Rateteam in Staffel zwölf: Verona Pooth ist mit dabei

Vorher kommt allerdings das Rateteam ins Spiel. Und hier gibt es in der neuen Staffel eine große Neuerung: Verona Pooth und Chris Tall übernehmen das Pult der neuen Staffel "The Masked Singer". Der Comedian sagt zu seinem neuen TV-Job: "Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen – einfach, um es dem Rate-Team besonders schwer zu machen. Da unter den Masken aber traditionell echte Superstars stecken, sitze ich nun im Rateteam."

Chris Tall und Verona Pooth sitzen bei "The Masked Singer" 2025 am Rate-Pult. © Joyn/Willi Weber/Michael de Boer

Auch Verona Pooth freut sich auf ihre Aufgabe bei "The Masked Singer" 2025: "Da ist Spaß garantiert. Mich faszinieren bei ‚The Masked Singer‘ vor allem die Masken – echte Kunstwerke! Die Spannung ist riesig, weil es so schwer ist, die Promis zu erraten."

Der Moderator kennt alle Promis: Matthias Opdenhövel hat den Durchblick

Doch welche Stars steckt überhaupt unter den Masken? Das weiß auch in dieser Staffel nur einer: Matthias Opdenhövel. Er ist seit der ersten Ausgabe der Moderator und führt das Publikum durch den Abend.

"The Masked Singer": Matthias Opdenhövel bittet kostümierte Promis auf die Bühne. © Joyn/Willi Weber

Er kennt die Identität jedes einzelnen Kostüms. In der Vergangenheit gab es immer wieder Freundschaft, Neckereien und sogar Liebeleien zwischen dem Moderator und den Masken. Gleich in der ersten Staffel verschoss sich Matthias Opdenhövel in das "Monster", hinter dem sich Boxerin Susi Kentikian versteckte.