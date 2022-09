Neue Frisur: Natascha Ochsenknecht trägt jetzt Rastazöpfe

Neuer Look für Natascha Ochsenknecht! Doch was steckt hinter ihrer neusten Typveränderung?

Platinblondes Haar, dazu greller Lippenstift: So kennt man Natascha Ochsenknecht. Auf ihren neusten Fotos präsentiert sie sich jedoch in einem gänzlich ungewohnten Look.

Auf ihren aktuellen Instagram-Fotos überrascht die 58-Jährige ihre Follower mit dezentem Make-up und langen Rastazöpfen. Die neue Frisur ist jedoch mehr als eine spontane Typveränderung, wie sie in einem der Beiträge erklärt: Seit 2009 ist sie Botschafterin von "Streetkids International e.V.", eine Organisation, die Waisenkindern in Tansania ein neues Zuhause schenkt. Die Zöpfe waren laut Natascha ein Willkommensgeschenk der Kinder.

Natascha Ochsenknecht: Komplimente von Fans

Ihren Followern gefällt die neue Frisur und das natürliche Make-up offenbar, unter ihren Bildern bekommt das ehemalige Model reihenweise Komplimente. Ob sie der neuen Frisur allerdings auch in Deutschland treu bleibt oder schnell wieder zu ihrer platinblonden Mähne zurückkehrt, wird sich zeigen.