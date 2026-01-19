Neue Frisur für Verena Kerth und ehrliche Beichte: "Würde alles anders machen"

Verena Kerth zeigt sich in neuem Look. Nach sechs Jahren verabschiedete sich die Moderatorin von ihren kurzen Haaren. Gleichzeitig blickt sie auf die aktuelle Dschungelcamp-Staffel – und spricht offen über Reue wegen ihres eigenen Auftritts vor drei Jahren.

Verena Kerth (44) ist offen für Veränderung. Das Münchner Schickeria-Mitglied zeigt sich von einer neuen Seite – oder besser gesagt: mit neuer Haarpracht. Nach sechs Jahren mit kurzer Mähne wagt die Blondine den ultimativen Wandel.

Frischer Look für Verena Kerth: "Ticken zu lang"

Die Moderatorin hat sich Extensions einsetzen lassen. Die Mähne wurde länger. "Die Farbe passt wirklich eins zu eins, die Qualität der Haare ist wirklich unfassbar", meint sie in einer Instagram-Story und präsentiert stolz das Ergebnis.

Doch so ganz scheint sie von der Frisur noch nicht überzeugt: "Es ist ungewohnt. Man muss sich vielleicht auch erst mal daran gewöhnen." Die Münchnerin verrät: "Ich teste das jetzt mal, ob die Haare mir nicht doch ein Ticken zu lang sind. Aber ich wollte einfach mal eine Veränderung." Ob Verena Kerths neue Frisur den Test besteht?

Verena Kerth mit neuer Frisur. Ganz überzeugt ist sie vom neuen Look noch nicht. © Instagram

Ex-Dschungelcamperin bereit für neue Staffel

Verena Kerth beschäftigt sich aber außerdem mit "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die neue Staffel des beliebten RTL-Formats startet am 23. Januar. Kerth, die 2023 selbst Kandidatin war, suchte den Kontakt zu den diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmern. Vor allem zwei Stars haben es ihr angetan – Kerth spricht von einem männlichen und einem weiblichen Lieblingskandidaten. Wer die Dschungel-Favoriten sind, verrät sie aber nicht.

"Bist in einer eigenen Welt"

Verena Kerth erzählt, sie habe mit ihrer Dschungelcamp-Favoritin "ein bisschen gequatscht". Sie habe mit der Kandidatin über ihre eigenen Erfahrungen in der RTL-Show gesprochen und versucht, sie auf Australien vorzubereiten. "Ob das im Endeffekt was bringt? Mir wurde davor auch viel erzählt. Aber wenn du da drin bist, bist du in einer eigenen Welt", verrät Kerth. "Man kann auch gar keine Tipps geben, das bringt nicht wirklich was. Mein letzter Satz war allerdings zu ihr: 'Hab Spaß, genieße es, nur wenige haben die Möglichkeit, im Dschungel zu übernachten oder überhaupt in den Dschungel zu gehen.'"

Verena Kerth am Flughafen in Frankfurt am Main. 2023 versuchte sie ihr Glück bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" © imago/STAR-MEDIA

Dschungelcamp-Beichte: "Würde alles anders machen"

Verena Kerth betont, sie würde gern erneut ins Dschungelcamp ziehen. "Ich würde jederzeit wieder reingehen", steht für die Elfplatzierte von 2023 fest. Sie weiß: "Ich würde alles, wirklich alles anders machen." Mit ihrer einstigen Leistung in der TV-Show scheint Kerth nicht zufrieden. Ob eine zweite Chance im Format realistisch ist? Eher nicht – in der Regel lädt RTL jeden Promi nur einmal in den Dschungel.

Kritiker warfen Verena Kerth damals vor, im Dschungelcamp zu gekünstelt und kontrolliert aufgetreten zu sein. Statt echter Emotionen habe sie eine Rolle gespielt. Zudem sorgte ihr demonstratives Kumpelverhalten mit Claudia Effenberg bei vielen Zuschauern für genervte Reaktionen und wurde als aufgesetzt empfunden.

Kerth war damals noch mit Sänger Marc Terenzi liiert, der ihr nach dem Dschungel-Auszug einen Heiratsantrag machte. 2024 ging die toxische Beziehung in die Brüche.