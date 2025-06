Neue Frisur und neuer Freund: Das liebt Alexandra Kamp besonders an München

Die AZ trifft Schauspielerin Alexandra Kamp im Seehaus im Englischen Garten. Im Interview spricht die 48-Jährige über ihre München-Liebe, zeigt eine neue Frisur und verrät, dass ein Mann sie wieder besonders glücklich im Leben macht.

Ein traumhaft sonniger Nachmittag im Seehaus im Englischen Garten. Die AZ trifft Schauspielerin und Best-Ager-Model Alexandra Kamp. "Ich liebe München um diese Jahreszeit", sagt die 58-Jährige und schüttelt ihre neue dunkle Mähne. Noch bis zum 29. Juni ist das turbulente Stück "Nein zum Geld" in der Komödie im Bayerischen Hof zu sehen (Kamp spielt im Wechsel mit Dorkas Kiefer die Rolle der Claire).

Alexandra Kamp: "Ich halte tagsüber die Klappe"

AZ: Frau Kamp, wie können Sie sich denn am besten viel Text merken?

ALEXANDRA KAMP: Ich gehöre nicht zu den Frauen, die gerne telefonieren oder ein Schwätzchen halten. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Wenn ich spiele, halte ich tagsüber die Klappe, gehe spazieren, meditiere, koche für mich alleine und rede bewusst nichts. So lenke ich mich nicht mit Kleinigkeiten vom Wesentlichen ab, vergeude keine Energie und gehe abends voll konzentriert zu meinen Auftritten.

Alexandra Kamp: "Vergeude keine Energie"

Was mögen Sie an München?

Vieles! Die Lebensqualität ist großartig, ich liebe die Biergärten, die Parks und den Dialekt. Ich wohne in einer Wohnung vom Theater beim Deutschen Museum. Von dort aus laufe ich zur Praterinsel, 15.000 schnelle Schritte am Tag und genieße den betörenden Duft des Frühsommers: die Lindenblüten. Am spielfreien Montag mache ich Ausflüge, zum Beispiel mit dem Zug zum Tegernsee, steige auf die Neureuth und gönne mir ein alkoholfreies Bier.

Neuer Freund: "Privat mag ich keinen Rummel"

Sie sind eine unabhängige Frau. Wie beschreiben Sie sich noch?

Auf jeden Fall als offen und spontan, reich an Empathie. Ich fühle mich sportlich, ich liebe es, mich zu bewegen. Privat mag ich keinen Rummel, da bin ich eher zurückgezogen. Und seit geraumer Zeit auch wieder glücklich vergeben.