In Kürze startet die mit Spannung erwartete neue Staffel der Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops" im TV. Mit welchem Fall werden die Kommissare in der ersten Folge konfrontiert? Und auf welche privaten Verwicklungen dürfen sich die Zuschauer freuen? Die AZ hat die erste Episode der 25. Staffel bereits vor Ausstrahlung gesehen.

"Es gabat a Leich!" – bei diesem Ausspruch wissen Fans von bayerischen Krimis sofort, was gemeint ist. Mit ihrem ikonischen Satz hat Schauspielerin Marisa Burger als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" die Serie "Die Rosenheim-Cops" geprägt wie niemand sonst. Auch in der Premieren-Folge der 25. Staffel, die ab 7. Oktober im ZDF ausgestrahlt wird, fallen die berühmten Worte direkt zu Beginn. Die AZ hat vorab in die neueste Episode reingeschaut.

Neue Staffel "Die Rosenheim-Cops" startet bald

Schon zum Start der neuen Staffel wird es wild bei den Cops aus Rosenheim: Es gibt einen Mordfall, der Erinnerungen an Shakespeares Tragödie "Romeo und Julia" erinnert und auch privat geraten die Kommissare in jede Menge verzwickte Situationen. Was passiert in der Folge "Eine echte Überraschung"?

Achtung, Spoiler : Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Die Rosenheim-Cops", die aktuell in der ZDF-Mediathek zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Dienstag (7. Oktober, 19.25 Uhr) im ZDF ausgestrahlt.

Erste Folge der 25. Staffel: Diesen Fall müssen "Die Rosenheim-Cops" lösen

In Rosenheim hat es wieder einen Mord gegeben. Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftic) ermitteln im Fall der getöteten Traude Alberger. Die Bäckerin und ehemalige Hotelbetreiberin wurde – ganz familiengereicht unblutig – mit einer Schürze erdrosselt. Ins Fadenkreuz der Ermittlungen geraten schnell die Nichte Luisa Rembrecht (Sarah Beck) und ihr Freund Max Doblinger (Lucas Bauer). Dessen Vater betreibt genau gegenüber von Albergers Bäckerei ein Hotel – die beiden Familien gelten als verfeindet. Wollten die Nichte und ihr Partner an das Erbe kommen, um damit einen großen Familienbetrieb zu gründen?

Rechtsmedizinerin Dr. Dimos (Anastasia Papadopoulou, r.) informiert die Kommissare Hansen (Igor Jefti?, l.) und Stadler (Dieter Fischer, 2.v.l.) sowie Polizeihauptmeister Mohr (Max Müller, 2.v.r.), dass die Inhaberin der Traditionskonditorei, Traudi Arlberger (Komparsin), mit einer roten Küchenschürze erdrosselt wurde. © Markus Sapper

Während der Ermittlungen wird Anton Stadler auch privat in eine Zwickmühle gebracht. Er will ein Geburtstagsgeschenk für seine Ehefrau organisieren, hat aber den Tipp von Marie Hofer (Karin Thaler) falsch verstanden. Statt eines Tanzkurses setzt der Kommissar die Sekretärin Miriam Stockl darauf an, ein Wellness-Wochenende zu buchen. Nachdem auch Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart) und Christin Lange (Sarah Thonig) sich einmischen, ist die Verwirrung komplett.

Der Nachbar der Toten, Hotelier Johann Doblinger (Martin Halm, 2.v.l.), und sein Sohn Max (Lucas Bauer, l.) werden von den Kommissaren Stadler (Dieter Fischer, r.) und Hansen (Igor Jefti?, 2.v.r.) zur Nachbarschaftsfehde befragt. © Markus Sapper

Abschied von "Miriam Stockl" naht: Letzte "Rosenheim-Cops"-Staffel mit Marisa Burger

"Die Rosenheim-Cops" wären aber nicht "Die Rosenheim-Cops", wenn sich am Ende nicht doch noch alles zum Guten wenden würde. Als Mörderin stellt sich die Stiefmutter von Max Doblinger (Dominique Marquet) heraus, die mit ihrem Stiefsohn eine Affäre hatte. Sie wurde vom Opfer erpresst und fasste daher den fatalen Entschluss, Traude Alberger endgültig loszuwerden. Und auch die Verwirrung im privaten Chaos von Anton Stadler wird noch aufgelöst – am Ende hat er für seine Ehefrau zwei passende Geschenke.

Damit ist der Startschuss für eine ganz besondere Staffel von "Die Rosenheim-Cops" gefallen, denn es wird die letzte mit Marisa Burger sein. Wie sie vor Monaten bereits bestätigt hat, steigt sie aus dem Erfolgsformat auf eigenen Wunsch hin aus. Ihre Nachfolgerin steht bereits fest. Den Platz am Schreibtisch von "Miriam Stockl" übernimmt Schauspielerin Sarah Thonig. Wann Burgers letzter Auftritt gesendet wird, ist bislang noch nicht bekannt.