Neue Farbe: Charlize Theron überrascht mit schwarzen Haaren

Charlize Theron hat sich von ihrer blonden Mähne verabschiedet. Die Schauspielerin erschien bei einem Charity-Event am Samstag überraschend mit schwarzen Haaren.

Charlize Theron (46) hat sich am Samstag (11. Juni) überraschend in einem neuen Look gezeigt: Die Schauspielerin hat sich von ihrer blonden Mähne verabschiedet und trägt ihre Haare nun tiefschwarz. Die neue Haarfarbe präsentierte sie bei einem Event ihrer Organisation "Africa Outreach Project" in Universal City in Kalifornien. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für innovative HIV-Präventionsprogramme für Jugendliche in Afrika ein.

Zu dem Anlass entschied sich Theron für ein lässiges Outfit, bestehend aus weißer Bluse und Jeans. Dazu kombinierte die 46-Jährige - passend zu ihrem neuen Look - schwarze Pumps und eine gleichfarbige Clutch. Zu dem Event erschienen zahlreiche weitere Schauspielstars, darunter Jordana Brewster (42), Sofia Boutella (40), Jeff Goldblum (69), Bryce Dallas Howard (41) und Alyssa Sutherland (39).

Charlize Theron überraschte schon 2019 mit brünetten Haaren

Charlize Theron ist vor allem mit ihrer blonden Mähne bekannt. Sie hat jedoch schon einmal mit einer dunklen Haarfarbe überrascht: Bei der Oscar-Verleihung 2019 präsentierte sie einen brünetten Bob. Für ihren aktuellen Look hat sie nun zu einem noch dunkleren Ton gegriffen.