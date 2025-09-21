Neubesetzung bei "Sturm der Liebe": Jetzt spricht Vivien Wulf Klartext

Seit dem 1. September ist "Sturm der Liebe" aus der Sommerpause zurück. Die neuen Folgen hielten eine wichtige Veränderung bereit: "Larissa Mahnke" wird nicht länger von Vivien Wulf, sondern ab sofort von Anna Karolin Berger verkörpert. Mit der AZ spricht Wulf ehrlich über die Hintergründe dieser Neubesetzung.

Vivien Wulf (31) feierte am 24. Februar 2025 ihr Debüt bei "Sturm der Liebe": Als Edelsteinerbin "Larissa Mahnke" mischte die schöne Blondine den fiktiven Fürstenhof auf. Doch wie kürzlich bekannt wurde, steht die 31-Jährige nicht länger für die ARD-Telenovela vor die Kamera – obwohl ihre Rolle weiterhin im Serienkosmos existiert. In der AZ kommt Vivien Wulf jetzt auf Nachfolgerin Anna Karolin Berger (33) und neue Herzensprojekte zu sprechen.

Vivien Wulf zur AZ: "Ausstieg war von Anfang an so geplant"

Als die Produktionsfirma "Bavaria Fiction" am 5. September auf Instagram bekannt gab, dass die Rolle der "Larissa Mahnke" zukünftig von einer neuen Schauspielerin verkörpert wird, sorgte dies bei "Sturm der Liebe"-Fans für Fragezeichen. "Wieso wurde die Rolle getauscht? Was ist mit Vivi?", war nur einer von zahlreichen Kommentaren unter dem Post. Anstatt Vivien Wulf mimt ab sofort Anna Karolin Berger die Edelsteinerbin am Fürstenhof.

Gegenüber der AZ klärt Vivien Wulf jetzt über die Hintergründe auf: "Von Anfang an war klar, dass meine Zeit dort zeitlich begrenzt sein würde. Mein Ausstieg war also von Anfang an so geplant. Für mich war es wichtig, mich nach 'Sturm der Liebe' auch anderen Projekten widmen zu können, die bereits in Planung standen. Trotzdem habe ich diese Zeit unglaublich genossen. Es war eine wertvolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte."

"Sturm der Liebe": So denkt Vivien Wulf über ihre Nachfolgerin

Mit Anna Karolin Berger habe man eine würdige Neubesetzung gefunden, wie Vivien Wulf im Gespräch mit der AZ betont: "Sie macht das großartig und ich hätte mir keine bessere Nachfolgerin als Anna Karolin Berger wünschen können. Es ist schön, zu sehen, wie sie die Rolle auf ihre eigene Weise mit Leben füllt. Ich bin überzeugt, dass die Zuschauer viel Freude mit ihr haben werden, und ich wünsche ihr nur das Beste auf dieser spannenden Reise. Bei dem wundervollen Team von 'Sturm der Liebe' ist sie definitiv in besten Händen."

Mit ihrer Nachfolgerin Anna Karolin Berger (M.) bei "Sturm der Liebe" ist Vivien Wulf sehr einverstanden. © picture alliance/dpa/ARD

Vivien Wulf über "Sturm der Liebe"-Familie: "Bleiben mir im Herzen"

Trotz Telenovela-Aus kehrt bei Vivien Wulf aber keine Langeweile ein. Erst vor wenigen Tagen empfing die Schauspielerin zahlreiche Promi-Größen wie "Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen (49) und GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (39) im österreichischen Leogang zu ihren ersten "New Perspective Days".

Mit Stars wie Jörn Schlönvoigt (li.), Sandra Abt (2.v.re.) und Frank Thelen (re.) verbrachte Vivien Wulf die "New Perspective Days" in Österreich. © Getty/Andreas Rentz

Bei dem Promi-Retreat handelte es sich um eine Mischung aus Abschalten vor traumhafter Bergkulisse – sowie Karriere-Impulsen, Networking und Business-Austausch. Vivien Wulf meinte zuvor in einer Pressemitteilung: "Ich möchte einen Raum eröffnen, in dem erfolgreiche Menschen innehalten, neu denken und echte Perspektiven entwickeln können, ohne dabei Leistung zu verlieren."

Ihre "Sturm der Liebe"-Familie hat Vivien Wulf aber trotzdem nicht vergessen, wie sie abschließend in der AZ klarstellt: "Am meisten vermisse ich das wundervolle Team und meine Freunde wie Tanja und Jo. Wir haben in kurzer Zeit so viel zusammen erlebt, gelacht und gearbeitet, dass es sich fast wie eine zweite Familie angefühlt hat. Diese Wärme, das Miteinander und die Leidenschaft, mit der dort alle ans Werk gehen, bleiben mir im Herzen."