Netflix ernennt Arnold Schwarzenegger zum "Chief Action Officer"

Nach Terminator und Gouverneur ist Arnold Schwarzenegger nun "Chief Action Officer". Netflix verlieh ihm diesen Ehrentitel in einem lustigen Promovideo zu Arnies erster Serie "Fubar". Der Superstar wirbt darüber hinaus für Netflix als erste Action-Adresse.

Arnold Schwarzenegger (75) ist jetzt "Chief Action Officer" bei Netflix. Der Streamingdienst verlieh dem Hollywoodstar diesen Titel in einem lustigen Promovideo, das veröffentlicht wurde.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Mit einem Panzer rollt Schwarzenegger darin vor das Netflix-Hauptquartier. Ein parkendes Auto macht er platt. "Keiner liebt Action so sehr wie ich", sagt der Österreicher noch im Panzer. "Deshalb habe ich den großen neuen Job als 'Chief Action Officer' bei Netflix angenommen." Ein Assistent präsentiert ihm im Büro auf einem Laptop eine Explosion. "Größer", ist Arnies knappe Antwort.

In dem witzigen Video wirbt Arnold Schwarzenegger nicht nur für seine neue Serie "Fubar", die am 25. Mai 2023 bei Netflix startet. Als eine Art Action-Botschafter präsentiert er einschlägige Titel im Portfolio des Streamingdienstes.

Mit Botschafter Arnie: Netflix investiert in Action

Schwarzenegger feuert im Clip etwa Chris Hemsworth (39) an, dessen neuer Film "Tyler Rake: Extraction 2" am 16. Juni zu Netflix kommt. Inspiriert von "The Witcher" Henry Cavill (40) zerteilt Arnie in der Kantine ein Sandwich mit einem riesigen Schwert. Die dritte Staffel der Fantasy-Serie startet am 29. Juni.

Außerdem erwähnt werden in dem Video "Heart of Stone" (ab 11. August) mit "Wonder Woman" Gal Gadot (38) und die bereits verfügbaren Titel "The Mother" mit Jennifer Lopez (53) und "The Night Agent".

Erste Bewegtbilder gibt es zur Serie "The Brothers Sun" mit Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (60) und dem Film "Lift" mit Kevin Hart (43). Zu beiden Werken gibt es noch kein Startdatum.

Die Stoßrichtung der Arnie-Aktion ist klar. Netflix will sich als Action-Player auf dem Markt positionieren. "Niemand schlägt so zu wie Netflix", sagt der "Chief Action Officer" am Ende des Clips.