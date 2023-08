Netflix-Doku zu Prinz Harrys Invictus Games ab 30. August

Die Netflix-Dokuserie "Heart of Invictus" über Teilnehmer des von Prinz Harry (38) ins Leben gerufenen Sportwettbewerbs für im Einsatz verletzte Soldaten wird ab 30. August abrufbar sein. Das teilte der Streamingdienst am Mittwoch mit. Die "Invictus Games" werden in diesem Jahr vom 9. bis 16. September in Düsseldorf ausgetragen. Erwartet wird, dass sowohl der jüngere Sohn des britischen Königs als auch seine Frau Herzogin Meghan (42) dabei sein werden. Die beiden hatten der Stadt bereits im vergangenen Jahr einen Besuch abgestattet.

16. August 2023 - 20:16 Uhr | dpa

Prinz Harry, Herzog von Sussex. © Eugene Hoshiko/AP/dpa

Los Angeles/Düsseldorf In der neuen Dokureihe, die Teil des millionenschweren Vertrags zwischen dem Paar und Netflix sein soll, werden mehrere Invictus-Teilnehmer aus verschiedenen Ländern begleitet. Sie soll nach dpa-Informationen auch in Deutschland verfügbar sein. Mit der Dokuserie "Harry & Meghan" über das Ausscheiden des Paares aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie landeten die beiden einen großen Erfolg. Der Afghanistan-Veteran Prinz Harry hatte den Wettbewerb im Jahr 2014 ins Leben gerufen. Trotz seines Abschieds von den Royals und dem damit verbundenen Verlust seiner militärischen Ränge hielt er an dem Projekt fest. In einem kurzen Trailer, den Netflix unter anderem auf Youtube veröffentlichte, sagt Harry: "Die Spiele drehen sich nicht darum, was die Verletzungen verursacht hat, sondern um die Genesung und wie man wieder Teil einer Gemeinschaft werden kann."