Negativ getestet: US-Präsident Joe Biden ist "zurück im Büro"

Joe Biden ist "zurück im Büro". Der US-Präsident hat seine Corona-Infektion überstanden und teilt auf Instagram sein negatives Testergebnis mit.

Joe Biden (79) hat seine Corona-Infektion überstanden. Bereits am vergangenen Dienstagabend (26. Juli) sei der US-Präsident negativ getestet worden, wie sein Arzt erklärte. Ein weiterer Test am Mittwochmorgen (27. Juli) sei ebenfalls negativ gewesen. ein Foto seines Ergebnisses. "Zurück im Büro. Ich danke meinem Arzt für die gute Betreuung und euch allen für eure Unterstützung", schreibt der 79-Jährige.

In dem Arztbericht heißt es weiter, dass Biden nun "fünf volle Tage der Isolation hinter sich" habe: "Er bleibt fieberfrei und hat in den letzten 36 Stunden die Einnahme von Paxlovid eingestellt." Durch das Medikament sollte bei Biden das Risiko eines schweren Verlaufs vermindert werden. Seine Symptome hätten sich stetig verbessert und seien fast vollständig verschwunden.

Biden wurde am 21. Juli positiv getestet

Am Donnerstag hatte das Weiße Haus erklärt, Joe Biden sei am Morgen des 21. Juli positiv getestet worden. Der 79-Jährige habe bereits seine zweite Booster-Impfung erhalten und leide unter "sehr milden Symptomen". In der Mitteilung der Pressesprecherin hieß es weiter, dass der US-Präsident seine Amtsgeschäfte aus der Isolation weiterführe und an Besprechungen per Telefon und Videotelefonie teilnehme.