Komplikationen nach OP: Sorge um NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten

Aktuell ist Hinnerk Baumgarten nicht im TV zu sehen. Der NDR-Moderator befindet sich im Krankenhaus und erholt sich von einer Operation. Doch Komplikationen haben für ihn schmerzhafte Folgen. Was ist passiert?

Hinnerk Baumgarten meldet sich aktuell aus dem Krankenhaus. Der NDR-Moderator musste sich operieren lassen, doch dabei kam es offenbar zu Komplikationen.

Seit 2006 steht Hinnerk Baumgarten regelmäßig als Moderator für das NDR-Format "DAS! Rote Sofa" vor der Kamera. Aktuell muss er jedoch eine Zwangspause einlegen, denn er liegt im Krankenhaus. Jetzt hat sich der 57-Jährige zu Wort gemeldet und verrät, dass es bei einer Operation zu Komplikationen gekommen sei.

NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten: "Schmerzen, wie ich sie noch nie hatte"

"Ich dachte, zwei, drei Nächte, dann ist das Thema durch", sagte Hinnerk Baumgarten vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story. Der Moderator hatte sich eigentlich einem Routine-Eingriff unterzogen, bei dem Nierensteine entfernt werden sollten. Doch die Operation lief offenbar nicht nach Plan. "Dadurch habe ich – ich mache es kurz – Schmerzen, wie ich sie noch nie hatte."

Nach Komplikationen: Erneute Operation für Hinnerk Baumgarten

Wie Hinnerk Baumgarten weiter berichtete, musste bei ihm ein Katheter gelegt werden. Dazu erklärte er mit einem Augenzwinkern: "Also es gibt so richtig superangenehme Dinge, die man gerne in seinem Leben erlebt." In den nächsten Tagen muss sich der NDR-Moderator erneut operieren lassen, denn es gibt wohl "so ein paar Blutungen". Die Komplikationen durch den ersten Eingriff müssten nun "nachkorrigiert" werden.

Trotz der Schmerzen und dem Klinikaufenthalt zeigte sich Hinnerk Baumgartner optimistisch und fand lobende Worte für das Fachpersonal: "Die machen das gut, kümmern sich auch." Vorerst wird er allerdings weiterhin im Krankenhaus bleiben müssen und versprach seiner Community, sich bald zurückzumelden. Die kleine Zwangspause scheint der TV-Star auch ein bisschen zu genießen. "Ich konnte 'King of Tulsa' mit Sylvester Stallone schauen. Super Serie."

Ob der Eingriff nach den OP-Komplikationen bereits stattgefunden hat, ist unklar. Bislang hat sich Hinnerk Baumgarten noch nicht öffentlich zurückgemeldet. Sicherlich wird der Moderator ein Update geben, sobald es ihm besser geht. Wann er wieder im TV zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.