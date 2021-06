Nazan Eckes von Armin Laschet mit NRW-Verdienstorden ausgezeichnet

Fernsehmoderatorin Nazan Eckes wurde am Montag von Armin Laschet mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Armin Laschet (60), Unions-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat am 28. Juni insgesamt elf Persönlichkeiten mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet - unter ihnen auch Nazan Eckes (45). Die Fernsehmoderatorin setzt sich seit Jahren für das Gemeinwohl ein.

"Die Persönlichkeiten, die wir heute mit dem Landesverdienstorden auszeichnen, stehen für einen herausragenden Einsatz für unsere Gesellschaft und für unser Land", erklärt Laschet in einer Pressemitteilung. Den Ordensträgerinnen und -trägern gebühre "Dank für das leidenschaftliche Engagement und die entgegenbrachte Zeit für das Wohl ihrer Mitmenschen".

Langjähriger Einsatz

Eckes hat sich in der Vergangenheit für unterschiedlichste Projekte eingesetzt, unter anderem für die Krebsvorsorge und um Kindern und Jugendlichen sowie geflüchteten Familien zu helfen. 2017 bekam sie bereits vom ehemaligen Bundespräsident Joachim Gauck (81) den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Anfang des Jahres nahm sie sich eine Auszeit, um ihren Vater zu pflegen. "Leider hat sich die Alzheimer-Erkrankung meines Vaters in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert, so dass ich und meine Geschwister uns intensiv um unsere Eltern kümmern und jetzt als Familie besonders füreinander da sein müssen", erklärte sie im Januar in einer Mitteilung des Senders RTL. Im April kehrte sie dann ins Fernsehen zurück.