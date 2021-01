Nazan Eckes nimmt sich TV-Auszeit, um ihren Vater zu pflegen

Nazan Eckes kündigt eine zweimonatige Auszeit vom TV an. Die RTL-Moderatorin will sich um ihren an Alzheimer erkrankten Vater kümmern.

08. Januar 2021 - 12:02 Uhr | (jom/spot)

Nazan Eckes wird eine Pause in ihrem Moderationsjob einlegen. © TVNOW / Ruprecht Stempell

Nazan Eckes (44), Moderatorin des RTL-Magazins "Extra", nimmt sich ab kommendem Montag (11. Januar) eine Auszeit. In einer Mitteilung des Senders erklärt Eckes, dass sie sich für zwei Monate um die Pflege ihres Vaters kümmern und ihre Mutter unterstützen wolle. "Leider hat sich die Alzheimer-Erkrankung meines Vaters in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert, so dass ich und meine Geschwister uns intensiv um unsere Eltern kümmern und jetzt als Familie besonders füreinander da sein müssen", erläutert die Moderatorin, für die bereits eine Vertretung gefunden wurde. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert Bis einschließlich Februar übernimmt Kollegin Jana Azizi (32), die seit März 2020 das Sport-Team von "RTL aktuell" verstärkt. Zudem kennen sie RTL-Zuschauer als Moderatorin von "Punkt 12", "Guten Morgen Deutschland" sowie des Lifestyle-Magazins "Deluxe" bei n-tv. Für sie sei es eine Selbstverständlichkeit, ihre Kollegin zu entlasten, erklärt Azizi in einem Statement. Ab März wird Nazan Eckes dann wieder für "Extra" vor der Kamera stehen.