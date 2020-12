Naya Riveras Schauspielkollegen erinnern an sie mit Spendenaktion

Nach Naya Riveras tragischem Unfalltod im Juli erinnern ihre "Glee"-Kollegen nun mit einer vorweihnachtlichen Spendenaktion an sie.

Nach dem tragischen Tod von Naya Rivera (1987-2020), die im Juli dieses Jahres bei einem Bootsunfall ertrunken ist, gedenken ihre ehemaligen Kollegen der Schauspielerin nun mit einer Spendenaktion. Zu den Feiertagen bitten einige um Spenden für Riveras liebste Wohltätigkeitsorganisation.

Freunde der verstorbenen Schauspielerin gründeten die , die Geld für das Frauenhaus Alexandria House sammelt. "Snixxxmas" sei der Name einer Weihnachtsfeier gewesen, die die Schauspielerin jährlich organisiert habe, um mit Familie und Freunden zu feiern, aber auch um sich wohltätig zu engagieren. Dabei sei ihr besonders das Alexandria House in Los Angeles am Herzen gelegen, welches Frauen und ihren Kindern hilft, von Notunterkünften in ein dauerhaftes Zuhause zu ziehen.

Schauspieler bitten auf Twitter um Spenden

Riveras ehemalige Schauspielkollegen Chris Colfer (30), Kevin McHale (32), Jenna Ushkowitz (34) sowie um Spenden für die Aktion. Bisher konnten umgerechnet rund 50.000 Euro von etwa 2.500 Spendern gesammelt werden.

Naya Rivera hatte am 8. Juli ein Boot gemietet, um mit ihrem vierjährigen Sohn einen Ausflug auf dem Piru-See im kalifornischen Ventura County zu machen. Der kleine Junge wurde später schlafend auf dem Boot gefunden. Am 13. Juli wurde Riveras Leiche von Tauchern entdeckt. Die Behörden bestätigten, dass die 33-Jährige ertrunken sei.

Bekannt wurde die Schauspielerin als Santana Lopez in der TV-Serie "Glee". Ihr Sohn stammt aus ihrer Ehe (2014-2018) mit Ryan Dorsey (37).