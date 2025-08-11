Natur trifft Glamour: Erste Einblicke in den Pirelli-Kalender 2026

Fotograf Sølve Sundsbø hatte bereits angekündigt, dass die Natur im Pirelli-Kalender 2026 eine zentrale Rolle spielen werde. Erste Making-of-Aufnahmen bestätigen das: Stars wie Tilda Swinton und Irina Shayk posieren umgeben von Pflanzen oder im Wasser.

Ein Blick hinter die Kulissen: Die Making-of-Bilder zeigen unter anderem Tilda Swinton (l.) und Irina Shayk bei ihrer Arbeit mit Fotograf Sølve Sundsbø.

Der italienische Reifenhersteller gibt einen ersten Vorgeschmack auf den Pirelli-Kalender 2026: Making-of-Bilder zeigen Stars wie Tilda Swinton (64), Irina Shayk (39) und Eva Herzigova (52) vor der Kamera des norwegischen Modefotografen Sølve Sundsbø (54).

Von Luft bis Feuer: Die Stars in natürlichen Elementen

Es ist die 52. Ausgabe des legendären Kalenders. Fotograf Sølve Sundsbø möchte darin auch seine tiefe Verbundenheit zur Natur ausdrücken. So posiert Tilda Swinton inmitten von Pflanzen, Irina Shayk in einem luftigen Kleid und Eva Herzigova im Wasser. Tennisstar Venus Williams (45) setzte er vor einer Feuerkulisse in Szene.

"Für den Kalender 2026 möchte ich Emotionen, Instinkte und Gemütszustände einfangen, die für das menschliche Leben von zentraler Bedeutung sind: Sehnsucht nach Freiheit, Neugier, Wissensdurst, so könnte man es wohl nennen", wird Sundsbø in einer Pressemitteilung zu den Making-of-Bildern zitiert. "Eine Art Geheimnis, Fantasie, Leidenschaften, das Verlangen nach Emanzipation, die Verbindung zur Natur und unsere Beziehung zu Zeit und Raum. Es ist eine Möglichkeit, uns mit etwas zu verbinden, aus dem wir stammen." Das seien sehr große Themen, "aber wir versuchen, ambitioniert zu sein".

Vor seiner Kamera agierten zudem Isabella Rossellini, FKA Twigs, Adria Arjona, Susie Cave, Gwendoline Christie, Du Juan und Luisa Ranieri. Die Shootings für den Kalender 2026 fanden in drei Aufnahmesessions im April, Juni und Juli statt - im britischen Norfolk, Essex und London sowie in den Spring Studios in New York.