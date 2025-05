Wer für das Fernsehen dreht, wird stets von Maskenbildnern hübsch zurechtgemacht. Doch die Stars der "Rosenheim-Cops" beweisen nun, dass sie das eigentlich gar nicht nötig hätten. Marisa Burger und Karin Thaler zeigen sich ohne Make-up.

Perfekter Look am Set der "Rosenheim-Cops". Doch auch ungeschminkt sind die Darstellerinnen echte Hingucker.

Derzeit wird die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" gedreht. Bereits seit 2002 flimmert das beliebte Krimi-Format über die Bildschirme und hat einige Fernsehstars hervorgebracht. Eigentlich kennt man die Darstellerinnen stets top gestylt – doch Marisa Burger (51) und Karin Thaler (59) beweisen nun, dass sie auch ganz ohne Make-up überzeugen können.

Marisa Burger von "Die Rosenheim-Cops": Ungeschminkt auf Social Media

Marisa Burger hat sich bei "Die Rosenheim-Cops" im Laufe der Staffeln zum echten Publikumsliebling entwickelt. Mit ihrem angekündigten Serienausstieg nach der 25. Staffel hat die "Miriam Stock"-Darstellerin für große Wehmut unter Fans gesorgt. Stammzuschauer hoffen noch immer, dass es sich die Schauspielerin vielleicht anders überlegt.

Nun hat Marisa Burger aber ein kleines Goodie für ihre Fans parat: In ihrer Instagram-Story teilt die Schauspielerin ein Selfie, das sie ganz ohne Make-up zeigt. Und die strahlend blauen Augen der 51-Jährigen stechen auch ungeschminkt deutlich hervor. Damit hat Marisa Burger, die auf Social Media sonst eher still ist, ihren Fans bestimmt eine große Freude bereitet.

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Marisa Burger völlig ungeschminkt. © instagram/burger.marisa

Karin Thaler in Rosenheim: "Dann geht's in die Maske"

Auch Serienkollegin Karin Thaler hat kein Problem damit, ihren Fans die ungeschminkte Wahrheit zu präsentieren. Frühmorgens meldet sie sich in ihrer Instagram-Story und erzählt: "Guten Morgen, Rosenheim, 6 Uhr 38. Ich bin schon da, ich hab den Brückentag total vergessen. Ja, dann gibt es jetzt wohl erst mal einen Cappuccino, da vorne ist ein Bäcker, und was Süßes. Und dann geht's in die Maske."

Karin Thaler meldet sich vor dem Drehstart bei Fans. Die Schauspielerin war noch nicht in der Maske – doch strahlt sie auch ganz ohne Schminke. © instagram/karinthaler_original

Auch bei Karin Thaler lässt sich festhalten: Der natürliche Look steht ihr ganz hervorragend. So haben die "Rosenheim-Cops"-Damen bewiesen, dass sie auch ganz ohne Schminke echte Hingucker sind – und vor allem kein Problem damit haben, den schönen Schein der perfekten Fernsehwelt hin und wieder, auch öffentlich, abzulegen.