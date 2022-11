Nationalfeiertag in Monaco: Charlène strahlt im Schwarz-Weiß-Look

Charlène von Monaco zeigte sich am Nationalfeiertag mit Ehemann Fürst Albert II. und den gemeinsamen Zwillingen auf dem Palastbalkon. Die strahlende Fürstin trug dabei ein elegantes Outfit.

Im Fürstentum Monaco wird an diesem Samstag (19. November) der Nationalfeiertag zelebriert. 2021 musste Charlène von Monaco (44) aufgrund gesundheitlicher Probleme den Feierlichkeiten fernbleiben, doch dieses Jahr kehrte sie an der Seite ihres Mannes, Fürst Albert II. (64), zurück. Nach einem Gottesdienst folgte eine Parade im Hof des Fürstenpalastes, von dessen Balkon aus sich die Familie zeigte und den Menschen zuwinkte. Mit dabei waren auch die Zwillinge des Paares, Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (7) von Monaco, sowie die Prinzessinnen Stéphanie (57) und Caroline (65).

Uniformen und roter Mantel

Fürstin Charlène trug zu dem besonderen Anlass ein elegantes Outfit. Zu einem bodenlangen Cape in Weiß kombinierte sie einen schwarzen Rollkragenpullover, einen schwarzen Hut und schwarze Handschuhe. Elegante Perlenohrringe sowie eine silberne Brosche in Form einer Schleife komplettierten den klassischen Look. Fürst Albert II. sowie sein Sohn trugen Uniformen, Prinzessin Gabriella setzte im Gegensatz zu ihrer Mutter auf Farbe und wählte einen roten Mantel für den öffentlichen Auftritt. Bei der Kopfbedeckung nahm sie sich jedoch Charlène von Monaco zum Vorbild und trug ebenfalls einen schwarzen, wenn auch weniger ausladenden Hut.

Im vergangenen Jahr hatten die Zwillinge mit einer rührenden Geste eine Botschaft an ihre abwesende Mutter gesendet. Auf dem Palast-Balkon hielten sie selbstgemalte Plakate hoch, auf denen "We love you, Mommy" (zu deutsch "Wir lieben dich, Mami") und "We miss you, Mommy" (zu deutsch: "Wir vermissen dich, Mami") zu lesen war. Ihr Vater ließ sich ebenfalls auf der Empore blicken und winkte gemeinsam mit seinen Kindern seinem Volk zu.