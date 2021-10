Nathalie Volk: "Timur und ich haben uns im Guten getrennt!"

Nathalie Volk hat sich zu der Trennung von ihrem Verlobten geäußert und erklärt, warum sie in einem New Yorker Krankenhaus behandelt werden muss.

Nathalie Volk muss derzeit in einer New Yorker Klinik behandelt werden.

Nathalie Volk (24) alias Miranda DiGrande hat sich zu den Trennungsgerüchten um sie und ihren Partner Timur geäußert. erklärt sie: "Timur und ich haben uns im Guten getrennt!" Es sei momentan schwierig, "ich weiß noch nicht genau, was ich will", fügt sie hinzu.

Zuvor hatte das ehemalige "GNTM"-Model die gelöscht. In einer Instagram-Story schrieb sie zudem: "Wenn Gott eine Tür schließt, dann hör auf, daran zu klopfen. Was sich auch immer dahinter befand, war nicht für dich vorbestimmt. Ziehe die Tatsache in Betracht, dass er die Tür vielleicht deshalb geschlossen hat, weil er wusste, dass du so viel mehr wert bist." Am 29. Oktober teilte sie auf der Plattform aber doch wieder ein Bild mit Timur. Erst Anfang September dieses Jahres hatten sich die beiden verlobt.

Sie erklärt ihren Krankenhausaufenthalt

Ihre Fans waren zudem besorgt, als Volk ein Foto aus einem Krankenhaus in einer Instagram Story veröffentlichte. Auf dem Bild war ihr Arm zu sehen, der auf einem Bett liegt. Volk trägt ein Patientenarmband mit ihrem Namen. Dazu postete das Model als Ortsangabe eine New Yorker Klinik, gab jedoch keine Details zu den Gründen für den Aufenthalt bekannt.

Sie habe "schon seit ein paar Monaten sehr starke Herzprobleme und Schmerzen in der Brust", erklärt sie nun in dem Interview. "Ich muss vorerst noch hier bleiben, denn mein Blutdruck ist extrem hoch. Ein bisschen besser geht es mir aber schon, denn ich konnte mich, nachdem ich zwei Tage lang nicht geschlafen habe, endlich mal wieder ausruhen."

Auch . Sie wolle nun vorerst in den USA bleiben und sich auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren, erklärt sie. Zuvor war Volk mit dem Hamburger Unternehmer Frank Otto (64) liiert. Ihre Liebe hatten sie 2016 bestätigt, zwei Jahre später hatte sich das Paar verlobt. Im November 2020 wurde ihre Trennung öffentlich.