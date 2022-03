Nathalie Volk: "Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben"

Nathalie Volk schwärmt in einem Interview von ihrem Ex Frank Otto. Und sagt auch: "Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben."

Nathalie Volk (25) kann sich offenbar ein Beziehungscomeback mit Ex Frank Otto (64) vorstellen. "Ich habe gemerkt, dass Frank ein Mann ist", . "Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben."

Weiter erklärt sie: "Ich liebe Frank so wie er ist. Ich glaube nicht, dass man sich entlieben kann. Wir passen einfach zusammen. Er steht immer an meiner Seite." Ihr Lebensmittelpunkt sei derzeit die USA, sagt sie auch. Frank Otto äußerte sich in "Bild" nicht. Zu einem Schnappschuss der beiden, den das Blatt zeigt, : "Warum gibt es jetzt so eine Aufregung? Es ist doch normal, dass es ein gemeinsames Foto gibt, wenn sich zwei Menschen kennen."

Seit 2014 im TV

Volk nahm 2014 als Schülerin an der neunten Staffel von Heidi Klums (48) Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" (ProSieben) teil und schaffte es bis in das Halbfinale. Ihr nächstes großes TV-Engagement war die Teilnahme am RTL-Dschungelcamp Anfang 2016. Anschließend war sie unter anderem in "Goodbye Deutschland" (2017, VOX) zu sehen.

Das Model und der Hamburger Unternehmer Frank Otto hatten 2016 ihre Liebe bestätigt. Im November 2020 wurde ihre Trennung öffentlich. Im Oktober 2021 wurde dann bekannt, dass Volks darauffolgende Beziehung mit ihrem Partner Timur zerbrochen ist. Auch eine weitere kurze Beziehung ging anschließend in die Brüche. In den USA arbeitet sie an einer Schauspielkarriere.