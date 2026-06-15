Natascha Ochsenknecht zeigt Narben nach Beauty-OP im Gesicht: "Noch geschwollen"

Natascha Ochsenknecht ließ im Frühjahr 2026 beim Beauty-Doc nachhelfen: Von einer Halsstraffung versprach sich die 61-Jährige ein neues Lebensgefühl. Nun gewährt sie Einblicke in den Heilungsprozess – und zeigt, ob und wo sie von dem Eingriff Narben zurückbehalten hat.

Sich beim Beauty-Doc unters Messer zu legen, ist längst nicht mehr so schambehaftet wie früher. Viele Promis gehen damit offen um – so auch Natascha Ochsenknecht (61), die sich bei ihrer Halsstraffung im Frühjahr 2026 sogar von einem Kamerateam begleiten ließ. Auch aus dem Heilungsprozess macht die dreifache Mutter kein Geheimnis: Nun zeigt Natascha Ochsenknecht ganz offen, wie die Schnitte in ihrem Gesicht inzwischen aussehen.

Natascha Ochsenknecht nach Halsstraffung: "Zeige euch das mal"

Ob sie nach ihrem Beauty-Eingriff Narben im Gesicht zurückbehalten hat? Diese Frage bekommt Natascha Ochsenknecht seit ihrer Halsstraffung häufig gestellt. Daher reagiert sie jetzt in einer Instagram-Story und präsentiert neugierigen Fans in einer Nahaufnahme, was von den Schnippeleien des Arztes noch zu sehen ist.

"Ich zeige euch das mal", sagt Natascha Ochsenknecht und filmt den Bereich zwischen Wange und Ohr. "Ich habe hier die Schnitte. Könnt ihr das sehen? Aber eigentlich sieht man gar nichts." Daraufhin filmt sie auch die andere Seite: "Und hier ist es genauso." Tatsächlich ist bis auf leichte Schnitte kaum etwas zu erkennen.

In ihrer Instagram-Story zeigt Natascha Ochsenknecht, wie ihr Gesicht nach der Straffung aussieht. © instagram/nataschaochsenknecht

Nach Beauty-Eingriff: Natascha Ochsenknecht ist zufrieden

In der Frontalansicht erklärt die 61-Jährige weiter: "Was man sieht, ist, dass meine Ohren immer noch geschwollen sind." Und auch an den Wangen sind noch Schwellungen erkennbar, doch das sei nichts Ungewöhnliches: "Das dauert auch", so Natascha Ochsenknecht entspannt. Schließlich filmt sie auch ihr Kinn und kommentiert: "Hier ist auch noch geschwollen. Da lagert sich halt bisschen Wasser ab, das dauert länger."

Ohren, Wangen und Kinn sind nach ihrem Beauty-Eingriff noch leicht angeschwollen, wie Natascha Ochsenknecht auf Instagram zeigt. © instagram/nataschaochsenknecht

Wie lange wird es dauern, bis der Heilungsprozess vollständig abgeschlossen ist? "Der eigentliche Zeitpunkt, bis alles da sitzt, wo es sein sollte, dauert", erklärt sie ihren Fans. Die Narben hinter den Ohren könne sie leider nicht ohne Hilfe filmen, doch seien auch diese keine große Sache, denn: "Da sind sowieso die Haare drüber." Das Wichtigste sei für Natascha Ochsenknecht das Ergebnis zwischen Wange und Ohr: "Und damit bin ich superfein."