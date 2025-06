Natascha Ochsenknecht über Lifting: "Hab alles hinter den Hals ziehen lassen"

Der 60. Geburtstag ist für viele Menschen ein wichtiger Meilenstein. Auch Natascha Ochsenknecht hat diesen Ehrentag bereits hinter sich. Nun spricht sie offen über das Älterwerden – und verrät auch, welchen Beauty-Hacks und Eingriffen sie ihr verjüngtes Erscheinungsbild zu verdanken hat.

Natascha Ochsenknecht (60) steht als Person des öffentlichen Lebens und Reality-TV-Darstellerin häufig vor der Kamera. Verständlich, dass es der dreifachen Mutter ein Anliegen ist, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. In ihrer Familien-Doku legt Natascha Ochsenknecht nun die Karten auf den Tisch – und verrät offen, welche Beauty-Behandlungen sie sich zum 60. Geburtstag gegönnt hat.

Natascha Ochsenknecht gesteht: "Ich hab mich liften lassen"

Die Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" ist mittlerweile in ihrer vierten Staffel angelangt. Natürlich ist auch Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht in den neuen Folgen wieder mit von der Partie. Nachdem die 60-Jährige eine Gesichtslähmung erlitten hatte, erklärt sie in der Show: "Dadurch, dass ja mein Gesicht so schief war, dachte ich, lass ich mich endlich mal zu meinem 60. liften. Ich hab mich liften lassen. Also ich hab alles hinter den Hals ziehen lassen. Deshalb bin ich ja auch noch so blau. Und seitdem sehe ich straffer aus."

Doch auch zu nicht-operativen Verschönerungsmaßnahmen hat Natascha Ochsenknecht gegriffen. Für ihre neue Frisur findet sie folgende Erklärung: "Dann hab ich mein Pony schneiden lassen, sieht man nur noch die Hälfte vom Gesicht. Macht viel jünger, und das finde ich, wirkt."

Natascha Ochsenknecht: "Mein Leben ist eigentlich gelaufen"

Schließlich fährt Natascha Ochsenknecht fort: "Viele sagen: 'Hast du Probleme mit dem Alter, dass du 60 wirst?' Nein habe ich nicht. Aber ich habe mir überlegt: Wenn ich sehr großes Glück habe wie meine Mutter, habe ich noch 24, 25, 26, 30 Jahre, keine Ahnung."

Trotz dieser Aussichten meint sie plötzlich: "Aber es geht langsam dem Ende entgegen. Mein Leben ist eigentlich gelaufen." Ob die 60-Jährige das wirklich glaubt? Vermutlich hat Natascha Ochsenknecht diese Worte nicht so drastisch gemeint, wie sie vielleicht im ersten Moment klingen mögen.