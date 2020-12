Natascha Ochsenknecht leidet noch immer an den Folgen von Corona

Auch mehrere Wochen nach einer überstandenen Corona-Infektion hat Natascha Ochsenknecht noch mit den Folgen zu kämpfen.

Im November erklärte Natascha Ochsenknecht (56, ) , dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Auch mehrere Wochen später hat sie noch mit den Folgen der Infektion zu kämpfen, wie sie jetzt in ihren Instagram Stories verrät. Die mit dem Virus einhergehende Erkrankung sei bei ihr "heftig" gewesen. "Muss ich nicht nochmal haben, hängt immer noch in den Knochen", schreibt Ochsenknecht weiter als Antwort auf die Frage eines Fans.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Natascha Ochsenknecht hat noch immer Atemprobleme

Die 56-Jährige könne immer noch nicht wieder richtig riechen und schmecken. Auf die Frage, was sie heute so gegessen habe, antwortet Ochsenknecht darum auch: "Einiges, aber ich kann dir nicht sagen, wie es geschmeckt hat." Schärfe schmecke sie dafür "doppelt so heftig" und auch "salzig spüre ich". Angenehm ist das für sie aber offenbar nicht, postete Ochsenknecht dazu doch ein Emoji, das sich übergibt. Auch ihre normale Atmung habe sie "noch nicht wirklich" zurück.

In einem etwas mehr als zweiminütigen Clip hatte Ochsenknecht im November berichtet, dass sie sich infiziert habe. Die letzten zehn Tage vor ihrer Videobotschaft sei sie "im Prinzip ausgeknockt" gewesen. Sie "lag flach mit üblem Husten, mit ganz schlimmen Gliederschmerzen, meine Augenhöhlen sind zersprungen und meine Lunge hat gebrannt wie Feuer." Auch damals sprach sie bereits darüber, dass ihr Geschmacks- und Geruchssinn komplett weg seien - sie "trinke und esse eigentlich nur Papier und Wasser".