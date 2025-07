Natalie Portmans Sohn überrascht Influencer mit Facetime-Anruf

Natalie Portmans Sohn ließ die Kinnlade eines Influencers runterklappen, als er ihn per Facetime plötzlich mit seiner berühmten Mutter verband.

Aleph, der 13-jährige Sohn von Schauspielerin Natalie Portman (44), scheint mächtig stolz auf seine berühmte Mutter zu sein. Bei einem Gespräch mit dem Streamer und Influencer Marlon Lundgren Garcia griff Aleph plötzlich zu Facetime - und verband ihn direkt mit Natalie Portman selbst. Der völlig überraschte Influencer teilte die spontane Aktion .

Aleph sprach den Schweden, dem auf diversen Plattformen mehrere Millionen Menschen folgen, am Rande eines Fußballspiels in Frankreich an. "Kennst du Natalie Portman?", fragte der Teenager den Content Creator. Dem sagte der Name zunächst nichts. Darum versuchte es Aleph mit "Star Wars". Er erzählte, dass seine Mutter in der Weltraumsaga Padmé Amidala verkörpert hat, die Mutter von Luke Skywalker und Prinzessin Leia.

"Das ist deine Mutter?"

Damit konnte Marlon Lundgren Garcia schon mehr anfangen. "Das ist deine Mutter?", rief er. Aleph rief dann als Beweis seine Mutter via Facetime an. Natalie Portman ging sofort ran. Die Schauspielerin saß offenbar gerade in der Maske.

"Hallo, wie geht's?", fragte der Streamer. "Es tut mir leid, dass ich dich störe, ich wollte nur kurz Hallo sagen". Natalie Portman ließ wissen, dass sie ihn nicht richtig verstand, wünschte ihm aber dennoch einen schönen Tag.

Später in dem Video verrät Marlon Lundgren Garcia, dass er Natalie Portman früher angehimmelt habe. "Als ich aufgewachsen bin und wir viel 'Star Wars' geschaut haben, war sie mein größter Schwarm", gestand er.

Aleph stammt aus der Ehe von Natalie Portman und dem französischen Choreografen Benjamin Millepied (48). Aus der 2024 nach zwölf Jahren geschiedenen Verbindung ging zudem Tochter Amalia (7) hervor. Die Oscarpreisträgerin schützt das Privatleben ihrer Kinder konsequent. Erst im April 2025 zeigte sie sich erstmals mit beiden bei einem offiziellen Termin - im Rahmen des Nachhaltigkeitsgipfels in Paris.