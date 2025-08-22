Naomi Watts ist stolz: Ihr Sohn geht aufs College

Naomi Watts erlebt emotionale Tage: Die Schauspielerin begleitete ihren ältesten Sohn Sasha beim Einzug an die University of Southern California - und teilte Fotos davon auf Instagram.

Für Familie Watts-Schreiber beginnt ein neues Kapitel: Naomi Watts (56) und ihr Ex-Partner Liev Schreiber (57) haben ihren Sohn Sasha (18) gemeinsam ins Studentenleben verabschiedet. Die Schauspielerin teilte Bilder seines Einzugs an der University of Southern California mit einer emotionalen Bilderserie

Die Fotos dokumentieren die letzten gemeinsamen Stunden vor dem großen Abschied: So sitzt Sasha unter anderem zwischen seinen berühmten Eltern auf seinem neuen Bett im Studentenwohnheim, die drei essen gemeinsam in der Mensa oder transportieren sein Hab und Gut.

Geweint und gelacht beim Einzug

In ihrem Post beschreibt Watts die Achterbahn der Gefühle dieser besonderen Tage: "Wir haben gepackt und ausgepackt, gestapelt und farblich sortiert. Wir sind gelaufen und gelaufen, früh mit Aufregung aufgewacht. Dann haben wir eingekauft und eingekauft und manchmal über dumme Sachen gestritten." Die Familie habe aber auch zusammen gelacht und geweint, sich "viel umarmt" und neben praktischen Aufgaben wie dem Zusammenbauen von Möbeln auch "tiefe Gespräche gemischt mit ein paar Pupswitzen" geführt.

Natürlich lässt es sich Watts nicht nehmen, noch mal den Stolz auf ihren Erstgeborenen deutlich zu machen. "Er hat es geschafft! Er hat groß geträumt und wirklich hart für etwas Wunderbares gearbeitet." Sasha, der im Juli seinen 18. Geburtstag feierte, wurde erfolgreich an der renommierten USC angenommen und startet nun sein Studium in Los Angeles.

Auch Liev Schreiber wird seinen Sohn vermissen

Auch Vater Liev Schreiber würdigte den Meilenstein seines Sohnes bereits . Der Schauspieler schrieb zu einem gemeinsamen Foto, er werde seinen "Ride or die" vermissen: "Die USC wird einen der tiefgründigsten, nettesten, mutigsten und schönsten Jungs bekommen, die ich je gekannt habe."

Trotz ihrer Trennung im Jahr 2016 nach zehn Jahren Beziehung beweisen Watts und Schreiber immer wieder, dass das Wohl ihrer Kinder an erster Stelle steht. Neben Sasha haben sie noch die 15-jährige Tochter Kai. Bei öffentlichen Auftritten zeigt sich die Familie regelmäßig vereint. Seit 2023 ist die "21 Gramm"-Darstellerin mit Billy Crudup (57) verheiratet. Ihr Ex-Partner gab im selben Jahr Taylor Neisen das Jawort, einen Monat später kam ihre Tochter zur Welt.