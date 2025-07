Naomi Campbell findet Bayern-Spieler heiß: Topmodel zieht es nach München

Als gefragtes Topmodel ist Naomi Campbell auf der ganzen Welt zu Hause. Diesen Sommer steuert die 55-Jährige aber ausgerechnet die bayerische Hauptstadt an. Was sie sich für München vorgenommen hat? Die AZ gibt einen Überblick.

Mit Naomi Campbell kommt schon bald echte Topmodel-Prominenz in die bayerische Hauptstadt.

In München weht schon bald besonders glamouröser Wind: Naomi Campbell (55) wird noch im Juli in der bayerischen Hauptstadt erwartet. Doch das Topmodel möchte hier keinen Laufsteg unsicher machen – nein, es hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. Etwa den neuesten Bayern-Spieler? Die AZ kennt die Details von Naomi Campbells München-Plänen.

Neuer Bayern-Spieler: Naomi Campbell schickt Flammen-Emojis

Die Münchner Basketballszene darf sich über Zuwachs freuen: Am Montag verkündete der FC Bayern München auf Instagram, den Center Wenyen Gabriel (28) bis 2027 ins Boot zu holen. Der 2,09-Meter-Spieler spielte bis zuletzt in Athen und soll nun die Münchner als Korb-Verteidiger zu vielen Erfolgen führen.

Auf Social Media feiern Fans den Wechsel von Wenyen Gabriel – doch es ist der Kommentar von Topmodel Naomi Campbell, der besonders ins Auge sticht. Die 55-Jährige postete zwei Flammen- und ein Glücksklee-Emoji unter den Beitrag, um ihre Unterstützung für den 28-jährigen Ausnahmespieler zu demonstrieren.

Ob sich da ein kleiner Flirt anbahnt? Davon ist eher nicht auszugehen. Naomi Campbell setzt sich seit vielen Jahren für afrikanische Talente und soziale Projekte auf dem afrikanischen Kontinent ein, wie unter anderem berichtet. Bei den Olympischen Spielen in Paris lernte sie auch Wenyen Gabriel aus dem Südsudan kennen – und macht aus ihrer Unterstützung für den 28-Jährigen seitdem kein Geheimnis.

Naomi Campbell in München: Was hat sie für Bayern geplant?

Auch wenn Naomi Campbell keinen neuen Lover in der bayerischen Metropole besucht, hat sie sich einen baldigen München-Trip fest vorgenommen. Am 26. Juli wird das Topmodel für ein exklusives Event in der Wilhelm-Hale-Straße erwartet. Nachdem sie bereits die Modewelt erobert hat, möchte die 55-Jährige nun nämlich unter die DJanes gehen.

Anlässlich des "YE Legends Festival 2025" wird Naomi Campbell in München hinter dem DJ-Pult stehen. Wer Interesse hat, das Topmodel live zu sehen, kann sich derzeit noch auf Instagram um Tischreservierungen bemühen.