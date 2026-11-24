Hans-Joachim Kulenkampff freute sich als Moderator von "Einer wird gewinnen" über Traumquoten. 1998 verstarb die TV-Legende, die unter dem Spitznamen "Kuli" bekannt war. Kulenkampffs Tochter Merle schlug beruflich einen ganz anderen Weg ein – doch mit ihrer Krankheitsgeschichte sorgt nun auch sie für dramatische Schlagzeilen.

Merle Kulenkampff (77) fand ihre Erfüllung nicht vor den TV-Kameras wie einst ihr berühmter Papa. Die Tochter von Hans-Joachim Kulenkampff (†77) rettet Tiere vor dem Schlachter und ermöglicht ihnen ein friedliches Leben auf ihrem "Amselhof" in Mostbach bei Wien. Seit 44 Jahren betreibt sie dieses Herzensprojekt – und hat inzwischen auch Tochter Mascha fest ins Boot geholt. Doch dass Merle Kulenkampff heute noch am Leben ist, ist keine Selbstverständlichkeit.

Tochter von TV-Star Kulenkampff: "Man sagte mir, ich würde sterben"

"Ich liebe meine Viecher, und meine Tochter ist hier voll eingestiegen. Ich bin nur noch der Hausgeist", erklärt Merle Kulenkampff im Gespräch mit "Freizeit Heute". Sie erinnert sich an einen dramatischen Wendepunkt: "Vor zweieinhalb Jahren bin ich tot ins Krankenhaus eingeliefert worden. Vor zwei Jahren noch einmal, aber die haben mich nicht sterben lassen, haben mich immer wieder reanimiert."

Seit diesem Krankenhausaufenthalt lebt sie mit einer halben Lunge: "Ich hatte eine so schlimme Lungenentzündung, dass man mir sagte, ich würde sterben. Aber es geht inzwischen wieder ganz gut, auch wenn ich ziemlich schnaufe, alles anstrengender ist und die Dinge nur noch langsam gehen." Ihr berühmter Vater war mit 77 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben – genau das Alter, das Merle Kulenkampff heute hat.

Hans-Joachim Kulenkampff zählte seit den 1950ern bis zu seinem Tod zu den beliebtesten Showmastern im TV: © imago/United Archives

Nahtod-Erfahrung von Merle Kulenkampff: "Zweimal reanimiert"

Die 77-Jährige erzählt von ihrer bitteren Nahtod-Erfahrung: "Ich war bereits in anderen Dimensionen, habe aber keine Ahnung mehr. Das eine Mal bin ich bewusstlos mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen worden. Die Ärzte sagten, man hätte mich zweimal reanimiert. Ich war 24 Stunden bewusstlos." Und es ging dramatisch für Merle Kulenkampff weiter: "Dann lag ich vier Tage auf der Intensivstation, hatte eine Nahtod-Erfahrung und wollte die schlimmen Dinge, die ich in der anderen Dimension sah, immer den Ärzten mitteilen."

Merle Kulenkampff auf ihrem Gnadenhof in Österreich. © imago/star-media

Die Mediziner wollten sie zeitweise sogar in die Psychiatrie einweisen, erinnert sich die 77-Jährige heute. "[Sie] merkten dann aber, dass das nicht notwendig ist." Nun versuche sie, ihre geliebten Katzen, Hunde und Pferde, so gut es eben geht, zu versorgen. Tochter Mascha hat das Zepter offiziell übernommen – über Spenden für den freue man sich.