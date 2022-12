Nächstes "Asterix"-Abenteuer kommt von neuem Autor

Das 40. "Asterix"-Abenteuer erscheint im Oktober 2023. Mit dabei ist dann ein neuer Autor, wie der Verlag nun bekannt gegeben hat: Fabrice Caro, genannt Fabcaro, verstärkt das Team.

Fans von Asterix und Obelix können sich auf den kommenden Herbst freuen. Ab dem 26. Oktober präsentiert Story House Egmont den neuen "Asterix"-Band, wie nun bekannt wurde. Es ist das 40. gallische Abenteuer, mit dabei ist dann der neue Autor Fabrice Caro (49), genannt Fabcaro, wie in der Mitteilung weiter verkündet wurde.

Zeichner Didier Conrad (63) freut sich demnach über die Verstärkung im "Asterix"-Team: "Mit Fabcaro macht es mindestens genauso viel Spaß wie mit Jean-Yves Ferri. Sie stecken beide voller Ideen und es bereitet mir sehr viel Spaß, ihre Geschichten in Bilder festzuhalten. Der nächste Comic ist voller Überraschungen und spektakulären Wendungen!"

Auch ein neuer Film kommt

Vor dem neuen Band gibt es ab dem 3. April 2023 zudem eine illustrierte Bildergeschichte: "Asterix und Obelix im Reich der Mitte" - zum Kinofilm, der am 18. Mai über die Leinwände in Deutschland flimmert. Ganz neue Darsteller werden die Titelfiguren darin verkörpern. So spielt der aus dem Aussteiger-Klassiker "The Beach" (2000) bekannte Guillaume Canet (49) den Gallier Asterix, während Gilles Lellouche (50) als Obelix in die Fußstapfen der französischen Kinolegende Gérard Depardieu (73) tritt. Depardieu hauchte der von René Goscinny (1926-1977) und Albert Uderzo (1927-2020) erfundenen Figur zuvor viermal in Kinofilmen Leben ein.