Nächster Termin: Darüber will Herzogin Meghan sprechen

Bei Herzogin Meghan steht der nächste Termin ins Haus. Die Frau von Prinz Harry wird im November eine Rede über berufliche und wirtschaftliche Geschlechtergleichstellung halten.

Herzogin Meghan (40) wird beim Online-Gipfel der "The New York Times"-Audio-Serie "DealBook" am 9. November eine Rede halten. Die Frau von Prinz Harry (37) wird über die wirtschaftliche und berufliche Geschlechtergleichstellung sprechen, für die sie sich bereits seit Jahren einsetzt. Ihr Vortrag, den sie gemeinsam mit Mellody Hobson, Co-CEO des Unternehmens Ariel Investments, hält, trägt den Titel "Minding the Gap" (zu Deutsch "Die Kluft beachten") und soll 30 Minuten dauern.

wollen die beiden Frauen über Lösungen diskutieren "und reflektieren, wie ihre gemeinsamen Erfahrungen ihr Denken über die Entwicklung von Möglichkeiten für andere beeinflusst haben". Weitere bekannte Redner sind unter anderem US-Außenminister Antony Blinken (59) sowie die Schauspielstars Matthew McConaughey (51) und Dax Shepard (46).