Naddel (†60): Kerzen-Foto und Grabstätte sorgen für Fragezeichen

Nach dem Tod von Nadja Abd el Farrag vor knapp zwei Monaten sticht ein bestimmtes Foto ins Auge. Andere Bilder der Ex von Dieter Bohlen wurden gelöscht. Was hat es damit auf sich?

Die Nachricht von Nadja Abd el Farrags Tod (†60) verbreitete sich vor knapp zwei Monaten wie ein Lauffeuer. Am 9. Mai ist die Ex von Dieter Bohlen (71) in einer Hamburger Klinik nach Organversagen verstorben. Seit Jahren kämpfte die deutsche TV-Persönlichkeit mit gesundheitlichen Problemen – trotzdem kam ihr früher Tod für viele überraschend. Die Trauer um den Verlust von Naddel ist nach wie vor groß. Doch vermehrt wächst auch Verwunderung. Das hat mit einem Foto der gebürtigen Hamburgerin zu tun.

Nach Tod von Naddel: Foto sorgt für Verwirrung

Naddels Social-Media-Account auf Instagram ist noch immer aktiv. Darauf ist ein Schwarz-Weiß-Foto zu sehen, welches eine Kerze und eine lächelnde Nadja Abd el Farrag zeigt. Zudem sind ihr Geburtsdatum (05.03.1965), das Todesdatum (09.05.2025) und in der Beschreibung die Worte "Das war ihr Lieblingsbild. Ruhe in Frieden" zu lesen. Doch die Fans sind verwundert: Nur noch dieses Foto ist auf Naddels Instagram-Account auffindbar. Wo sind all die anderen Bilder? Demnach haften nun sämtliche Instagram-Erinnerungen an einem einzigen Foto.

Alle Fotos von Naddel gelöscht: Unternehmer klärt auf

Alle anderen Fotos wurden gelöscht. Unternehmer Andreas Ellermann (60), der eng mit Naddel befreundet gewesen ist, sagt bei " ":"Wir haben alle Beiträge gelöscht, [denn, d. R.] es kam [...] viel Kritik gegen mich, dass ich auf dem Instagram-Profil von Nadja [auf Fotos, d. R.] Werbung für meine Projekte und mich gemacht habe." Die Anfeindungen habe der Ex-Partner von Patricia Blanco (54) ausgerechnet "von Leuten" erlebt, "die sich zu Lebzeiten nie um Naddel gekümmert haben und nicht mehr mit ihr in Verbindung gebracht werden wollten, weil sie sozial abgestiegen war. Das hat mich sehr bestürzt und betroffen gemacht". Die von Ellermann geschilderte Beobachtung machte auch Kabarettistin Désirée Nick (68), wie sie kurz nach Nadja Abd el Farrags Tod exklusiv in der AZ berichtete.

"Eine Agentur hat alles gesichert und wenn Nadja in Ruhe und Frieden beigesetzt wurde, werden wir überlegen, was damit geschieht", so Ellermann. Naddels Beisetzung war wohl bereits vor mehreren Wochen – es fiel offensichtlich die Entscheidung, sämtliche Bilder außer das Kerzen-Foto nicht wieder öffentlich zu machen.

Nadja Abd el Farrag an der Seite von Unernehmer Andreas Ellerman, der bis zuletzt ein guter Freund von ihr gewesen sein soll. © imago/APress

Beisetzung von Naddel: Hier wurde sie beerdigt

Naddels Beerdigung, die nicht offiziell bestätigt wurde, soll nur im engsten Kreis stattgefunden haben. Auch darüber wunderten sich viele Prominente und Wegbegleiter. Die Ex von Dieter Bohlen sei auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf beigesetzt worden, heißt es in verschiedenen Hamburger Medien. Viele weitere Promis fanden auf dem Friedhof ihre letzte Ruhe – so zum Beispiel Alt-Kanzler Helmut Schmidt (†96), Schauspieler Jan Fedder (†64) oder auch Schauspiel-Ikone Inge Meysel (†94). Ebenso soll Naddels Vater Ibrahim (†56) dort beigesetzt worden sein.

Schlagermove in Hamburg: Hier entstand wohl das letzte öffentliche Foto von Naddel

Im Mai 2024 besuchte Naddel ihr letztes Promi-Event. Beim Hamburger Schlagermove, einer jährlich stattfindenden Musikparade, feierte sie ausgelassen an der Seite von TV-Stars wie Micaela Schäfer (41), Verena Kerth (43) und Claudia Obert (63). Ein AZ-Leser machte eines der letzten öffentlichen Fotos von Nadja Abd el Farrag, nachdem sie die Party-Parade verlassen hatte.

Das vielleicht letzte Foto in der Öffentlichkeit: Naddel verlässt einsam und angeschlagen den Hamburger Schlagermove 2024 © Privat

Am Samstag (5. Juli) findet in Hamburg erneut der Schlagermove statt. Sicherlich wird Naddels Fehlen bei vielen Weggefährten die Trauer um ihren Tod erneut aufwirbeln.