Nachwuchs im Haus Bayern: Wittelsbacher verkünden Geburt von Prinz Xaver

Frohe Kunde aus dem Haus Bayern: Die Familie Wittelsbach begrüßt einen neuen Prinzen in ihren Reihen. Prinz Hubertus und Prinzessin Catiana von Bayern haben die Geburt ihres Sohnes verkündet.

Bayern hat einen neuen Prinzen. Nicht wortwörtlich, denn die Adelsprivilegien wurden in Deutschland bereits 1919 abgeschafft. Dennoch tragen die Wittelsbacher noch immer Titel – neue Familienmitglieder werden innerhalb der Familie zu Prinzen und Prinzessinnen.

Xaver von Bayern: Wittelsbacher zeigen neuen Mini-Prinz

Prinz Hubertus und Prinzessin Catiana von Bayern haben einen Sohn bekommen. Das Haus Bayern teilt via Instagram mit: "Mit großer Freude gibt das Haus Wittelsbach die Geburt von Prinz Xaver bekannt, dem Sohn von Prinz Hubertus und Prinzessin Catiana von Bayern." Dazu präsentiert die Familie Wittelsbach das erste offizielle Foto des kleinen Mini-Prinzen:

Haus Bayern hielt Geburt über einen Monat geheim

Die Geburt von Prinz Xaver wurde von Haus Bayern über einen Monat geheim gehalten. Der kleine Adelsnachwuchs kam bereits am 18. Januar in München auf die Welt. Für Hubertus und Catiana von Bayern ist es nicht das erste Kind, das Paar hat mit Prinzessin Letizia bereits eine Tochter. "Die Eltern bedanken sich ganz herzlich für die vielen Glückwünsche und lieben Worte, die sie zur Geburt ihres Sohnes erreicht haben", teilen die Wittelsbacher weiter mit.

Bewegte Familiengeschichte: Prinz Xaver verwandt mit König Ludwig I.

Mini-Prinz Xaver kann auf eine bewegte Familiengeschichte zurückblicken. Sein Großvater ist Prinz Adalbert von Bayern und sein Urgroßvater Prinz Konstantin von Bayern. Die Blutlinie des neuen Wittelsbachers geht zurück bis auf König Ludwig I., der von 1825 bis 1848 in Bayern regierte und Xavers Ur-Ur-Ur-Urgroßvater ist.

Welche Aufgabe Prinz Xaver mal in der Familie übernehmen wird, bleibt noch abzuwarten. Ausgeschlossen scheint allerdings die Rolle als Familienoberhaupt, die derzeit Franz Herzog von Bayern innehat. Nach Herzog Franz übernimmt Ludwig Prinz von Bayern den Posten als Chef der Familie. Dessen Sohn Rupprecht gilt derzeit als Nachfolger.