Nachfolgerin von Marisa Burger bei den "Rosenheim-Cops": "Davon bin ich fest überzeugt"

Neue Mordfälle, neue Gaststars und vor allem: frischer Wind im Polizeisekretariat. Die 26. Staffel der "Rosenheim-Cops" wird von Fans schon jetzt mit Spannung erwartet. Sarah Thonig, die in die Fußstapfen von Marisa Burger tritt, gibt nun erste Details zu den neuen Folgen preis.

Für Sarah Thonig (34) wird die neue Staffel von "Die Rosenheim-Cops" besonders aufregend: Nach dem Serienausstieg von Marisa Burger (52) wurde der Blondine der Platz im fiktiven Polizeisekretariat zugesichert. Ab der 26. Staffel beginnt für ihre Figur "Christin Lange", die sie seit 2015 spielt, also eine ganz neue Ära. Während die Dreharbeiten noch in vollem Gange sind, verrät Thonig in der AZ erste Details zu den neuen Folgen.

Sarah Thonig zur AZ: "Rolle darf irgendwann mal älter werden"

Mit ihrem Umzug vom Empfang ins Polizeisekretariat wird der Figur "Christin Lange" eine neue Aufgabe zuteil. Ob Sarah Thonig in die Rolle zukünftig mehr Persönliches einfließen lassen will? "Auch ich bin älter geworden, seit ich 2015 bei den 'Rosenheim-Cops' angefangen habe und ich glaube, das darf so eine Rolle dann auch irgendwann mal – älter werden. Das erlaube ich mir auch jeden Tag aufs Neue."

Die Schauspielerin verrät der AZ noch eine weitere Geheimzutat für ihr Handwerk: "Vor allem ganz viel Spaß. Ich glaube, dass sich das gerade bei solchen Formaten wie den 'Rosenheim-Cops' überträgt. Weil wir alle bei den Dreharbeiten so viel Spaß haben, merkt man diese Freude auch beim Zuschauen, man merkt, dass da Herzblut dahintersteckt", so Thonig. "Davon bin ich fest überzeugt."

Nachfolge von Marisa Burger: Sarah Thonig über Teamarbeit

In die Fußstapfen eines Publikumslieblings zu treten, geht mit hohen Erwartungen einher. Da läge es nahe, sich von Vorgängerin Marisa Burger ein paar Tipps fürs Polizeisekretariat abzuholen. "Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch etwas ist, das sich mit dem ganzen Team entwickeln muss", meint Sarah Thonig zur AZ. "Das bin ja nicht nur ich, das ist nicht nur eine Nachfolge und nicht nur Marisas Figur. Das ist das Zusammenspiel zwischen allen. Und das hat man ja eigentlich jeden Tag aufs Neue, dass man sich mit anderen Menschen abgleicht."

Marisa Burger (li.) saß bis zuletzt im fiktiven Polizeisekretariat. Nun ist Sarah Thonig (re.) am Zug. © ZDF/Bojan Ritan

"Es gabat a Leich": Sarah Thonig über eigenen "Signature Phrase"

Der berühmte "Rosenheim-Cops"-Satz "Es gabat a Leich" ist unweigerlich mit Marisa Burgers Rolle der "Miriam Stockl" verknüpft. Wie bereits feststeht, wird er nicht an ihre Nachfolgerin weitergegeben.

"Das weiß ich noch gar nicht"

In der AZ verrät Sarah Thonig, ob man ihr stattdessen einen eigenen "Signature Phrase" auf den Leib schreiben wird: "Das weiß ich noch gar nicht. Auch das wird sich mit der Zeit ergeben. Marisa stand vor fast 25 Jahren bestimmt auch nicht einfach da und hatte sofort diesen Satz", so die 34-Jährige. "Ich glaube, so was entwickelt sich und das ist auch schön, dass sich das noch entwickeln darf."