Nachfolgerin von Constantin Schreiber: Wie Romy Hiller von der "Tagesschau" privat tickt

Constantin Schreiber hat sich Ende Mai als Gesicht der ARD-Nachrichten verabschiedet. Romy Hiller bringt ab Juni frischen Wind in die "Tagesschau". Wer ist die neue Sprecherin der 20-Uhr-Ausgabe und was macht sie privat?

Romy Hiller ist die neue Sprecherin der 20-Uhr-"Tagesschau" und tritt damit quasi in die Fußstapfen von Judith Rakers und Constantin Schreiber. Ab dem 14. Juni wird Hiller das Team um Jens Riewa, Susanne Daubner, Julia-Niharika Sen und Thorsten Schröder vervollständigen.

Romy Hiller privat: Hat sie einen Ehemann und Kinder?

Die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" ist die meistgesehene Nachrichtensendung in Deutschland und gehört in vielen Haushalten zum allabendlichen Ritual. Ein neues Gesicht im Moderatorenteam wird da natürlich ganz genau unter die Lupe genommen. Was hat Romy Hiller zuvor gemacht, ist sie verheiratet und ist sie mit Jo Hiller verwandt?

Romy Hiller wurde am 24. Juni 1981 in Wismar geboren und wuchs im Ostseebad Kühlungsborn auf. Ihr Privatleben hält die Moderatorin weitestgehend unter Verschluss. Ob sie verheiratet ist, ist öffentlich nicht bekannt. Berichten zufolge ist sie Mutter von zwei Töchtern und lebt mit ihnen in Hamburg. Mit dem WDR-Moderator Jo Hiller ist übrigens nicht verwandt. Der gleiche Nachname ist Zufall.

Romy Hiller: Moderation bei RTL und n-tv vor Tätigkeit bei der "Tagesschau"

Nach ihrem Abitur im Jahr 2000 machte Hiller ein zweijähriges Rundfunkvolontariat bei Antenne MV in Plate bei Schwerin und legte damit den Grundstein für ihre Journalistenkarriere. Anschließend bekam sie als Radiomoderatorin eine tägliche Vormittagssendung bei Antenne MV. 2005 startete Romy Hiller eine Ausbildung zur TV-Redakteurin und Moderatorin bei RTL Nord. Dabei machte sie Station unter anderem bei "Stern TV", im RTL-Studio in New York und bei "RTL aktuell" in Köln.

Dem Privatsender blieb sie auch nach ihrer Ausbildung treu: Bis 2019 war sie unter anderem Korrespondentin für die Nachrichtensendung "RTL aktuell" und dem Sender n-tv. Außerdem moderierte sie von 2008 bis 2018 das RTL-Regionalmagazin "RTL Nord".

Romy Hiller: Wechsel zu NDR und ARD

Im selben Jahr startete ihr Wechsel zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk: 2018 fing Hiller an, in der Wirtschaftsredaktion des Norddeutschen Rundfunks zu arbeiten. Am 25. Oktober 2021 moderierte sie erstmals die Nachrichtensendung "NDR Info" und übernahm die Rolle der Hauptmoderatorin der Nachmittagsausgabe.

Romy Hiller (re.) mit ihrer "NDR Info"-Kollegin Bibiana Barth. © NDR/Hendrik Lüders

Romy Hiller wird Sprecherin bei der "Tagesschau"

Ihre ersten Schritte auf dem "Tagesschau"-Parkett machte sie am 2. Dezember 2020: Seitdem moderiert sie die Nachrichten auf "tagesschau24". Seit dem 27. Januar 2021 moderiert sie außerdem die 9-Uhr-Vormittagsausgabe sowie seit dem 1. Juni 2021 auch die Nachtausgaben der "Tagesschau" in der ARD. Ab Juni 2025 darf sie nun auch das "Flaggschiff" der "Tagesschau" moderieren. Der Job um 20 Uhr kam für Romy Hiller total unerwartet: "Es hat mich selbst überrascht. Am Tag vor meinem Urlaub hat mich der Chefredakteur angesprochen."

Romy Hiller: Traumjob Auslandskorrespondentin

Übrigens war die klassische Nachrichtenmoderation ursprünglich gar nicht Hillers Plan, wie sie der Deutschen Presse Agentur verriet. Ihr eigentlicher Traumberuf sei es gewesen, Auslandskorrespondentin zu werden: "Dann bin ich mehr und mehr in die Moderation gerutscht. Jetzt bin ich sehr glücklich damit."